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蔡英文2度發文 曝家中狗狗近況：叫我跳舞就先不要

記者侯俐安／台北即時報導
前總統蔡英文今天在社群發文，貼上家中狗狗樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看。(圖/取自蔡英文臉書)
前總統蔡英文今天在社群發文，貼上家中狗狗樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看。(圖/取自蔡英文臉書)

台灣前總統蔡英文卸任後今天第二度在社群媒體發文，她說，「畢業後，雖然我都沒有公開的行程，但是我仍然透過社群跟大家互動，也關心台灣社會發生的事情。」

蔡英文說，「常常有網友留言給我，關心我，也關心我家的貓狗。跟大家報告，他們都很好，今天先曝光樂樂跟鳳梨兩姊妹給大家看看。」

今天全台強降雨，她也提醒，這幾天，天氣比較不穩定，大家出門要記得攜帶雨具，也保重身體。

有趣的是，日前一名網友透露，他查看社群平台的推薦追蹤名單時，清一色皆是出現日本女子舞蹈團體Avantgardey的成員，不過其中卻有個「特殊人物」出現在名單裡面，就是0蔡英文。他將此事轉發到threads，想不到釣出蔡英文親自在留言區幽默回應「跳舞⋯我可能不是很擅長」。

但還是有大批網友敲碗要看前總統跳舞，蔡英文今天特別在貼文最後寫：「#叫我跳舞就先不要」。

蔡英文卸任辦公室正在籌組中，日本跨黨派「日華議員懇談會」（日華懇）會長、執政的自民黨籍眾議員古屋圭司5月31日宣布，將邀甫卸任的蔡英文擇期訪日，並安排赴日本各地發表演說。蔡英文也透過辦公室表示，如果有進一步安排，將對外公布及說明。

蔡英文 日本 眾議員

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