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闖金門限制水域解放軍艦 專家：271型玉連級登陸艇

記者洪哲政/台北即時報導
台海巡署今天披露解放軍舷號「KD161」及「KD162」的陸軍補給船，日前進入金門限制水域，遭海巡艇監控廣播驅離。圖/台海巡署提供
台海巡署今天披露解放軍舷號「KD161」及「KD162」的陸軍補給船，日前進入金門限制水域，遭海巡艇監控廣播驅離。圖/台海巡署提供

台灣國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲今天表示，中國上（5）月29日上午進入金門限制水域的兩艘271型「玉連」級登陸艇，編制在東部戰區陸軍海戰隊，當日可能因海象不佳，極欲返航，才抄近路切西瓜進入台敏感水域。

台海巡署今天披露解放軍舷號「KD161」及「KD162」的陸軍補給船，日前進入金門限制水域，經金防部通報，遭海巡艇監控廣播驅離。

按海巡署公布監控影象研判，有專家認為此型艇為解放軍改造型玉南級坦克登陸艇，或按舷號推判為玉清級LCU艇、271型水貨通用登陸艇，說法莫衷一是。

蘇紫雲受訪則表示，中國進入金門限制水域這兩艘271型「玉連」級登陸艇，屬東部戰區陸軍海戰隊，航速可達14節，其裝載量約兩百噸，可乘載3至4輛主力戰車或200名全付武裝步兵，平時任務是協助外離島補給，戰時則可遂行兩棲登陸或佔領港口任務，對台外離島具一定程度威脅性。

但蘇紫雲表示，解放軍這兩艘登陸艇耐波力極限為8級陣風，而當日金門外海陣風達9級，接近船艇操作上限，因此兩艇可能選擇靠近陸地的禁限制水域「切西瓜」欲急速返航，以此個案而言，對台陸岸威脅性較低。

解放軍

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