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黃仁勳相隔不到一週 台美兩地獻開球處女秀

中央社台北1日電
中華職棒味全龍隊1日賽事在台北大巨蛋擔綱主場，特別邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）到場開球，他也是中職史上身價最高的開球嘉賓。中央社
中華職棒味全龍隊1日賽事在台北大巨蛋擔綱主場，特別邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）到場開球，他也是中職史上身價最高的開球嘉賓。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台，不到一週前，才在舊金山獻出開球處女秀的黃仁勳，因合作夥伴研華牽線，今天首登台北大巨蛋開球，展現精準投球實力，並為熱情球迷簽名，親民作風一覽無遺。

中職味全龍5月31日起在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日，黃仁勳今天現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，也獻出他在台灣開球的處女秀。

黃仁勳脫下招牌黑皮衣，穿上龍隊球團事先準備好的味全龍球衣，上頭印有黃仁勳字樣，以及象徵輝達創辦年分的93號。黃仁勳於1993年創辦輝達，至今市值約2.7兆美元，因此被市場稱為「3兆男」。

今天傍晚的開球儀式，由味全龍球星林智勝擔任捕手，黃仁勳擲出投球，直接落進捕手手套，獲得全場喝采。

事實上，黃仁勳上週才在美國舊金山獻出他人生的「開球處女秀」，於美西時間5月26日，在美國職棒奧克蘭運動家隊舉辦「舊金山台灣日」站上投手丘。

相隔不到一週，黃仁勳今天在台北大巨蛋為中職味全龍開球，儘管是娛樂性質演出，黃仁勳在美台兩地為開球所做的準備工作，一點也不馬虎。

黃仁勳今天下午4時10分左右進入大巨蛋球場，味全龍派出總教練葉君璋與福林國小少棒隊，與他進行約20分鐘的試投練習；中央社記者在場上觀察，黃仁勳練投一顆接一顆，且時而停下調整狀態，重新掌握住球感，力求在開球時，能有水準之上演出。

除了「葉總」陪練投，台北市長蔣萬安、頂新和德文教基金會創辦人魏應充也陪同出席，並黃仁勳在場內互動交談。

此外，黃仁勳在賽前休息時間，也大方與台灣球迷互動，儘管無法近距離接觸，仍努力為擠在休息室通道上方的球迷，簽下一顆顆簽名球。

黃仁勳此行是為參加台北國際電腦展（Computex），5月30日宴請供應鏈夥伴，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等人皆出席。

劉揚偉透露，他30日在宴席上對黃仁勳說，「我是交通大學棒球校隊投手」，還傳授黃仁勳投球技巧，以避免肌肉痠痛，顯見各界都相當關注黃仁勳在台灣的首度開球。

工業電腦大廠研華是味全龍的贊助商，中職味全龍今天同步在台北大巨蛋舉辦研華「棒球家庭日」。據了解，研華和輝達有業務往來，研華高層上週看見黃仁勳在美國舊金山開球，在天時地利人和搭配下，成功邀請黃仁勳開球，研華內部員工都相當振奮。

研華董事長劉克振今天出席致詞表示，台灣有兩個榮耀，一個棒球，另一個就是AI（人工智慧），今天是研華員工棒球日，現場有2200名員屬與會，更榮幸邀請到台南出身、市占率9成的AI公司輝達執行長黃仁勳開球。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）近日訪台，剛在舊金山獻出開球處女秀的他因合...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）近日訪台，剛在舊金山獻出開球處女秀的他因合作夥伴研華牽線，1日首登台北大巨蛋為中職開球，研華董事長劉克振（中）說，很榮幸能邀請到台南出身、市占率9成的AI公司輝達執行長黃仁勳開球。中央社

黃仁勳 輝達 舊金山

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