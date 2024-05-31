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新冠疫苗誘發癌變？她稱母身體迅速衰弱病逝 專家打臉

記者李青縈／台北即時報導
台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，打疫苗與引起癌症無關，兩者致病機制不同，並沒有任何一個疫苗被懷疑會導致癌症。本報資料照片
台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，打疫苗與引起癌症無關，兩者致病機制不同，並沒有任何一個疫苗被懷疑會導致癌症。本報資料照片

台灣藝人李明依接受專訪指出，她的母親打完新冠疫苗後，身體迅速衰弱、萎縮，質疑是新冠疫苗誘發體內的良性腫瘤，轉化變成惡性腫瘤。對此，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，目前沒有證據指出任何疫苗會誘發癌症，兩者的機制完全不相同，也無任何關聯。

李明依指出，她母親接種新冠疫苗後，開始經常跌倒，身體如斷崖似地弱化，身體虛弱且萎縮，甚至出現失智初期症狀，不久後頻繁喊腰痛、背痛，並再也不出門，有天發現她整個人全身變黃，緊急送醫之後，醫院檢查出媽媽的肝臟長了5公分惡性腫瘤，醫師評估已是末期。

李秉穎說，施打疫苗後不良反應的判斷，會依照症狀發生的時間納入評估，但是「癌症」絕對不是施打疫苗後的不良反應。癌症是細胞的生長基因遭破壞，使細胞生長失控、過度增生而導致；疫苗的原理是利用人體免疫系統對外來物的辨認能力，將病毒或是抗體施打進人體，誘發人體對病原產生記憶性。

新冠疫苗類型中，主要有三種類型，腺病毒疫苗、次蛋白疫苗、mRNA疫苗。腺病毒疫苗與mRNA疫苗都屬於全新型態的疫苗，腺病毒疫苗如AZ疫苗，mRNA疫苗如莫德納、BNT疫苗。

mRNA疫苗機轉是使人體細胞自行產出疫苗抗原，進而誘發體內產生免疫反應，而疫苗中的mRNA永遠不會進入人體DNA存在細胞核；腺病毒載體疫苗則是利用修飾後的腺病毒做為載體，此腺病毒不具人體內複製力、也無人體致病性，接種後進入人體細胞內表達疫苗抗原，進而產生免疫反應。由病毒載體所攜帶的基因片段並不會嵌入人體的DNA。

mRNA疫苗在疫情尚未爆發前，期待作為「癌症疫苗」使用。李秉穎表示，目前沒有任何疫苗有證據指出，接種後會導致癌症，即使是mRNA疫苗也是。

疫苗 癌症 腫瘤

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