台國會改革法案三讀通過 逾200名律師連署「立法院接受行政院覆議」

台灣立法院長韓國瑜（左二）日前在一片混亂中敲槌，國會改革法案三讀通過。本報資料照

台立法院三讀通過立法院職權行使法及刑法部分條文修正案，增訂藐視國會罪等，行政院將提覆議；截至今日上午10時，已有207名律師連署發起聯合聲明，要求立法院應接受行政院覆議，重啟國會改革法案的討論。

聲明指出，日前立法院三讀修訂通過的立法院職權行使法及刑法增訂藐視國會罪等法案（簡稱國會法案），因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾亦產生疑慮，從5月17日至5月29日期間，全國各地紛紛有公民運動展現反對倉促通過的強烈民意，超過百位的各大專院校從事法律教學與研究學者也連署，要求退回委員會重新審查。但立法院仍然不顧民意反對與專業意見的疑慮，繼續表決完成三讀程序，令人深感遺憾。

聲明表示，身為執業律師，深知本次國會所通過的法律將對人民造成權利義務的重大影響，故在此呼籲行政院應依憲法規定提出覆議，而立法院應接受覆議，使本次產生重大爭議的國會法案的所有規定，在委員會內充分審議，並廣諮相關領域專家學者與社會各界意見，以建立具有高度共識並合憲的制度。

聲明指出，台灣憲法並未明文規定國會調查權，主要依據為司法院釋字第325號、第585號、第633號與第729號解釋，前述解釋分別闡明「文件調閱權」、「國會調查權」在權力分立原則之下的意義、內涵、權限主體與對象、程序和救濟等內容，劃定立法院制定相關法律的憲法界限。

釋字第585號解釋認定「立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力」，但「基於權力分立與制衡原則，立法院調查權所得調查之對象或事項，並非毫無限制。」並說明「其程序，如調查權之發動及行使調查權之組織、個案調查事項之範圍、各項調查方法所應遵守之程序與司法救濟程序等，應以法律為適當之規範。」

聲明表示，本次國會法案的修訂，不僅涉及立法院與行政院的權責關係，更涉及公務員以外一般人民重大權利的限制，釋字第585號解釋文曾經申明：「如就各項調查方法所規定之程序，有涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。」立法院強迫人民配合調查之手段與其相應的行政罰或刑罰，以及人民是否得拒絕出席、拒絕陳述、拒絕提供資料等問題，皆涉及人民的人身自由、表現自由、資訊隱私權、財產權等憲法權利，目的、範圍、手段、程序保障與救濟均須詳加規定，若因接受強制調查或被強制傳喚為證人所應有律師協助的程序保障權利也並無周延的規定，就此而言顯然不足對基本權利有充分的保障。

聲明指出，立法委員質詢權與為了輔助立法院行使其憲法職權的調查權，分屬不同憲法制度。質詢權的目的在於，讓個別立法委員獲得資訊或意見，並據以形成後續表決或發言的基礎。國會調查權則是立法院為行使其憲法職權，探求立法或預算 審議時所必要的事實基礎。兩者有所不同，是否得以相提並論且施以相同強度之處罰手段，均有待審慎討論。目前已三讀通過的修正條文，除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題，更引發侵害人民基本權利的重大疑慮。