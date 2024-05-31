我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PCE數據符合預期 道指大漲570點 今年最佳單日表現

川普批定罪阻他重返白宮 宣判後將上訴

罷侯連署停止…自救會內部分裂 前總區長：大家都想當王

記者張曼蘋／新北即時報導
罷免新北市長侯友宜行動今年初發起首場連署，今突然公告暫停連署。圖／報系資料照
罷免新北市長侯友宜行動今年初發起首場連署，今突然公告暫停連署。圖／報系資料照

罷免新北市長侯友宜連署行動，今突然公告暫停連署，活動發起人郭嘉淇說，王姓前總區長退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還3183份，還揚言要燒連署書，很遺憾罷免須暫停。對此王男表示，他出幾十萬維持團隊運作，後來初心變調、內部分裂，「大家都想要當王」，更透露罷免行動無法進行原因是「缺資金來源」。

王男今接受訪問、還原整件事經過，他說，重頭到尾他出錢、出力最多，文宣、標語、餐點所有費用都由他出，一開始自救會成員向心力都很高，但後來卻變調，有人想要獲得自救會掌控權，並在檯面下操弄，甚至霸凌他，團隊成員也都袒護對方，他後來就決定退出。他憤怒地說，所謂的民主就是「在我被霸凌後，要我不要計較」。

王男說，團隊內部已分裂，甚至撤掉他在罷侯臉書上的管理員資格、封鎖他，而另一位退出的財務組長黃姓女子，要收回私人的郵政信箱，也被當戰犯，根本本末倒置，自己內部問題都不想，就只是想要找戰犯。

王男坦言，他跟黃女一起負擔所有資金，花2、30萬以維持團隊運作，如今他們倆退出，團隊就沒有資金來源，也導致罷侯行動無法進行下去。他怒說，當初所有連署書都是他開車去送跟收回，最後卻變成他侵占，且過程中他也願意給連署書，但卻被要求要點清數量、拍照等，讓他覺得不合理。

至於被指控要燒掉連署書，他說，因為連署書有個資很重要，他也自費買保險箱來存放，就是要避免個資外漏，而要燒掉是因為上面都是民眾的個資，必須要銷毀。他也強調，有保留匯款資料等證據自保，不怕被汙衊，若挨告，他也不會坐以待斃。

罷侯行動今天確定暫停連署，年初時曾在板橋辦首場連署。圖／報系資料照
罷侯行動今天確定暫停連署，年初時曾在板橋辦首場連署。圖／報系資料照

罷免 保險 侯友宜

上一則

中國軍演常態化？ 台防長顧立雄：妥善應處是國軍責任

下一則

台國會改革法案三讀通過 逾200名律師連署「立法院接受行政院覆議」

延伸閱讀

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
綠要罷免藍白立委？ 王鴻薇批玩小動作操作對立

綠要罷免藍白立委？ 王鴻薇批玩小動作操作對立
罷免屋崙市長 傳已收集足夠簽名公投

罷免屋崙市長 傳已收集足夠簽名公投
阿縣議會：罷免地檢長公投敲定11月5日

阿縣議會：罷免地檢長公投敲定11月5日

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說

川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說