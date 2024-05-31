我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲

韓國瑜要求「別穿牛仔褲」 立委嗆：問政不是上高級餐廳

記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立委范雲穿著牛仔褲出席院會。記者林伯東／攝影
民進黨立委范雲穿著牛仔褲出席院會。記者林伯東／攝影

台行政院長卓榮泰今天首度立法院進行施政報告並備詢。立法院長韓國瑜在上周五散會前提醒立委，今天開會應穿著正式服裝。民進黨立委吳思瑤今天為第一棒質詢，在質詢前就先對韓國瑜說聲抱歉，沒穿正式服裝，更直言穿白球鞋是當代女性最舒適的穿著，立委在國會問政不是上高級西餐廳用餐，若國會議事無法正常運作，穿再正式都沒用。

卓榮泰今天赴立法院進行施政報告並備詢，由於韓國瑜上周五散會前特別提醒立委不要再穿牛仔褲、球鞋入議場，有暗示朝野互相休兵、不要杯葛之意。而今天藍營立委大多身穿西裝出席，黨團大會還決議不杯葛、離席抗議即可；不過綠營立委就不甩韓國瑜，民進黨立委范雲、民眾黨立委黃珊珊都穿著牛仔褲出席。

韓國瑜今早簽到時巧遇身穿西裝的民進黨立委鍾佳濱，還稱讚鍾「今天穿得這麼帥啊！帥啊！」

吳思瑤在總質詢時特別說，她今天沒有穿正式服裝，理由是她長期推動服裝儀容解禁，還是台灣時尚周的催生者，穿白球鞋是當代女性最舒適、最優雅的裝扮，立委問政不是去高級西餐廳，像她選區在北投、天母，每天跑基層都需要穿球鞋。

吳思瑤更強調，立委的工作是要理性問政，如果國會議事無法正常運作，穿得再正式也沒有用；吳思瑤說完，引發綠營立委在台下一片掌聲。

韓國瑜 民進黨 解禁

上一則

中再對ECFA出手 台總統府：無助兩岸關係正面推進

下一則

花蓮又地震 規模5.5

延伸閱讀

中再對ECFA下重手 綠委吳思瑤轟：以商逼政

中再對ECFA下重手 綠委吳思瑤轟：以商逼政
台行政院長卓榮泰首次施政報告 端「國家希望工程」

台行政院長卓榮泰首次施政報告 端「國家希望工程」
卓榮泰會韓國瑜：將請立院再審視窒礙難行法案 請諒解

卓榮泰會韓國瑜：將請立院再審視窒礙難行法案 請諒解
接見麥考爾訪團 韓國瑜：台美夥伴關係堅若磐石

接見麥考爾訪團 韓國瑜：台美夥伴關係堅若磐石

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問
川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說

川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說