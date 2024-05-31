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老兵1949年赴台病逝 成都子女跨海祭父「了70多年心願」

記者陳宥菘／台北即時報導
成都76歲退休劉姓教師（左二）30日拜會陸委會主委邱垂正（右一）。（海基會提供）
成都76歲退休劉姓教師（左二）30日拜會陸委會主委邱垂正（右一）。（海基會提供）

海基會今年3月中旬接獲成都台商協會轉來陳情協處案件，一名中國大陸成都76歲退休劉姓教師表示，其父於1949年隨國軍自成都撤退來台，希望能找到父親的墓地，並完成來台祭拜的心願。在海基會跨機關協調下，查找到劉父的墓地，並協助家屬近日以「專案方式」申請來台祭父。家屬30日接受本報採訪時說道，「謝謝台灣的愛心人士，為我們做了大量的工作，讓我們找到了我們的父親。海基會給我們把這個事辦到了，讓我們了卻了70幾年的心願」。

海基會30日透過新聞稿表示，劉父1949年隨國軍自成都撤退時，原規畫攜家屬隨行，因戰情變化不准家屬同行，劉父隨部隊離開後留下懷有4個月身孕的妻子及一對稚齡兒女，一家人自此分隔兩岸，並斷音訊。

海基會表示，隻身在台的劉父未能等到兩岸開放探親，於民國70年病逝，僅能由軍中同袍協助辦理後事，事後再透過管道輾轉向大陸家屬通報死訊，此事成為家人心中永遠的遺憾。劉姓教師在去年一場大病後，萌生在有生之年能找到父親墓地並完成來台祭拜的心願，因而透過成都台商協會轉達，希望得到海基會協助。 　　

海基會指出，由於陸方家屬提供的資訊有限，海基會立即協調相關機關透過管道查詢，經多方努力，查到劉姓同名士官長過世後葬在台北市富德公墓。海基會同仁親自前往察看，在偌大的公墓裡搜尋，終於找到劉故士官長墓地。

海基會指出，考量現階段陸籍人士申請來台事由，尚未全面恢復開放，為協助促成家屬來台祭拜的心願，時任海基會秘書長邱垂正（現任陸委會主委）親自拜會內政部移民署，盼能基於人道考量共同促成此事，平撫歷史造成的傷痛。在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以「專案方式」申請來台。 　　

海基會表示，期間退輔會及台北榮服處不僅協助查詢劉故士官長生前服役經歷、居住地等有關資訊，亦雇員前往清理墓地。陸方家屬於5月28日晚間抵台，翌日帶著來自四川家鄉的點心、香燭等供品，在海基會、退輔會及台北榮服處人員陪同下，前往富德公墓祭拜。76歲的劉先生逐字讀出寫給亡父的祭文，感慨訴說超過一甲子所經歷的磨難，以及家人的思念與遺憾，讓所有在場人員為之動容。

海基會表示，在完成祭拜父親的宿願後，家屬激動地感謝一路上所有關心並伸出援手協助的兩岸相關單位，包括內政部、陸委會、退輔會、海基會、成都台商協會及成都台辦等單位，讓他們感受到滿滿的關懷與溫暖。

陸方家屬30日下午特別前往陸委會拜會，當面向陸委會主委邱垂正表達謝忱。海基會表示，邱垂正在接待時表示，當初聽到這個時代造成的悲劇，內心相當不捨與感慨，因此指示海基會同仁要全力促成；現在看到劉先生完成為人子女的心願，同感欣慰。

邱垂正還說，兩岸人民往來密切，希望可以透過每一件善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動和平發展。

成都76歲退休劉姓教師（右一）29日赴台北市富德公墓祭拜於1949年隨國軍自成都...
成都76歲退休劉姓教師（右一）29日赴台北市富德公墓祭拜於1949年隨國軍自成都撤退來台的先父。（海基會提供）

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