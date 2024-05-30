黃仁勳6/1為龍隊開球 中華職棒史上身價最高開球嘉賓

輝達創辦人黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)

中華職棒味全龍將在5月31日起在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日，其中輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 將在6月1日現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓。

本季第2度進軍大巨蛋的龍隊，將在5月31日至6月2日主場賽事推出「龍星大樂」主題日，目前3場比賽的預售票已經逼近5萬張，加上開幕週共有4萬8776名觀眾進場，目標挑戰率先達成在大巨蛋主場累積達10萬進場人次里程碑。

其中，輝達執行長黃仁勳將在6月1日現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓，黃仁勳是受工業電腦大廠研華的活動邀請。龍隊球團接受中央社採訪時證實積極安排他擔任開球嘉賓，「味全龍隊除表達熱烈歡迎外，目前也積極安排相關事宜中。」

「龍星大樂」主題日主打由龍隊球員展現難得一見的歌唱表演，今年更推出歷屆最盛大演出陣容，包含拿莫．伊漾、董秉軒、張政禹、吉力吉撈．鞏冠、呂詠臻、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘等人氣球 員，都將於6月2日賽後登場演唱。

至於主題日表演嘉賓，5月31日由聲林之王「蓋兒」與金曲最佳台語男歌手蕭煌奇領銜開唱，6月1日則邀請到實力派歌姬戴愛玲和金曲歌后魏如萱接力登場，6月2日則由龍隊球員董秉軒的哥哥柏霖和拿莫．伊漾的姊姊舞思愛帶來壓軸演唱。