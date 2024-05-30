陸委會回應宋濤「統一障礙」：兩岸最大問題是制度不同

陸委會30日回應中國國台辦主任宋濤所說的「兩岸現狀制度不同不是統一的障礙」一說指，兩岸最大問題就是因為制度不同，這讓台陸雙方在多方面上的困難、僵局等，希望陸方能理解台灣民主制度的可貴。記者謝守真／攝影

中國國台辦主任宋濤29日說到台獨分裂是台海和平最大禍害，陸委會副主委梁文傑30日回應指，兩岸最大問題就是因為制度不同，而讓台陸雙方在多方面上的困難、僵局等，希望中共 方面能理解台灣民主制度的可貴。他並以香港 民主派人士遭判有罪為例稱，這些民主人士初心都是為香港有更好發展，卻被指控顛覆國家政權，無疑是對香港民主與自由的極大傷害。

就宋濤29日所講，梁文傑首先強調，今日民調 告訴大家，有將近九成也就是88.5%是支持中華民國台灣的未來，應該由2,300萬人來決定，這是陸委會民調所呈現的。再來，宋濤強調「兩岸現狀制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，對此陸委會再指，兩岸最大問題就是制度不同，也就是因制度不同，造成台陸雙方在多方面的困難、僵局等，「就是因為制度不同，希望中共方面能夠理解台灣的民主制度的可貴。」

梁文傑進一步提到，近幾日關於香港一些情形，有香港的朋友因臉書上貼出關於六四的消息而被逮捕，還有47位香港民主派的人士等問題，「這些香港發生的狀況，其實台灣人都看在眼裡，所以，兩岸的制度不同，確實是我們現在碰到的最大問題，這不是任何人去找藉口，或者是要用這個制度不同去找做為分裂的理由，這個就是確實現實存在的問題。」

針對香港高等法院30日就涉及國安法最大規模案件「泛民主派初選案」，47名被告中16位不認罪的人作出判決，其中14名不認罪被告在今日被裁定罪名成立，梁文傑表示，關於香港的自由，國際社會都非常關心，陸委會也長期對此議題非常關注。

梁文傑說，這些香港的民主人士初心都是為了讓香港有更好的發展，卻遭到指控說是顛覆國家政權，這是對香港民主和自由極大傷害。他提到，包括支聯會前副主席鄒幸彤在內的港人被控煽動對北京的仇恨而於近日遭港警逮捕，這也是香港「維護國家安全條例」(23條）實施後的首宗案件。陸委會將持續關注後續，並希望港方能以公平、妥適方式處理此案。

此外，就美國總統候選人川普近日在一場募款活動上就國際局勢表示，若俄羅斯入侵烏克蘭或中國入侵台灣，他將轟炸莫斯科和北京，以及美國總統拜登日前也說，若中共武力犯台，美國會協防盟友一說，梁文傑表示，最近幾年來，美國各政黨在台灣問題上的態度都較趨於一致，不論是民主黨國會議員或總統、總統候選人，還是共和黨國會議員、總統、總統候選人等，在維護台灣和平現狀的態度上面，「我想都是一致的」。