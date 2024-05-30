民眾黨立委指覆議案通過機率低 卓榮泰當場笑回不一定

台灣行政院長即將在明天赴立法院院會進行施政報告，趕在施政報告前拜會立院各黨團，今天閣揆卓榮泰（左）率領行政院團隊前往民眾黨團拜會，與民眾黨立委黃國昌（右）等人會面，雙方會面氣氛相對融洽，針對民眾黨立委們提出的各項建言，卓榮泰笑著答道：「這是明天的考前洩題嗎？」，令在場眾人笑成一片。圖／台灣立法院記者聯誼會提供

台灣立法院會前天通過國會改革法案，民眾黨立委張啟楷今天表示，如果行政院要提覆議案，民眾黨立法院黨團都會尊重，不過可能會加劇朝野衝突，而且從立法院的席次來看，通過的可能性也不大，建議行政院再三思考，不過行政院長卓榮泰則認為不一定。

立法院會明天將邀請新任行政院長卓榮泰，率同各部會首長列席進行施政方針報告，卓榮泰率領行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，陸續前往立法院拜會立法院長韓國瑜 及朝野黨團，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天下午接待卓榮泰一行。

張啟楷在會中表示，對於立法院通過國會改革法案，如果行政院要提覆議案，或者民進黨 團要聲請釋憲，民眾黨團都會尊重，不過可能會加劇朝野衝突，而且從立法院的席次也看得出來，覆議案通過的可能性不大，理性跟感性都要再想一下。

不過，此時卓榮泰在位子上回應，他認為不一定。

黃國昌會後受訪時表示，卓榮泰率領行政團隊來訪，「來者是客，我們是主人」，所以當然要笑臉迎人，總不可能臭著一個臉，這不像主人應該有的風度，而黨籍立委也各自針對推動的法案、關心的議題，非常善意地提醒行政團隊。

黃國昌說明，根據憲法增修條文，覆議有其法定程序，現在講可能都還太早，不過行政院也要先回去思考、跟賴清德 總統商量一下，因為覆議案要經過總統點頭，然後再去草擬具體的覆議內容，不是出一張嘴就結束，如果他們認為施行上窒礙難行，寫出來的東西也要人民可以接受。

黃國昌指出，覆議案的理由書出爐以後，還要經過行政院會通過，才會正式送到立法院來，那時候再來評價，或許會比較妥當，搞不好行政院會在研擬的過程，豁然發現很多都是過去的主張，甚至是賴總統提出的承諾，導致覆議理由書有點難寫，民眾黨團保持最開闊的心胸。

媒體詢問，立法院三讀通過國會改革法案，是否希望明天院會直接適用，黃國昌則說，台灣還是一個法治國家，那就按照現行法的規定，「立法院職權行使法怎麼規定，按照現行法的規定進行就好。」

不過，黃國昌也說，如果要提到反質詢的事情，以前在前總統馬政府執政時期，時任立委的現任外交部長林佳龍，當時質詢文化部前部長龍應台，非常生氣地說「怎麼可以反質詢」，甚至要求會議主席制止，可能要請他回想一下，擔任立委時的心情立場跟主張，希望明天登場的施政總質詢，可以看到行政立法雙方實問實答。

民眾黨團幹事長吳春城則認為，行政院提出的覆議案，不具有正當性，建議他們要深思，有何未竟周全、窒礙難行之處，而且事情都還沒有發生，現在就急著提出覆議案，「我覺得不具正當性。」