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黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會

中央社台北30日電
輝達執行長黃仁勳今天晚間宴請供應商，他向現場媒體表示，IT產業因為AI進入新時代，將是台灣的絕佳機會。(中央社)
輝達執行長黃仁勳今天晚間宴請供應商，他向現場媒體表示，IT產業因為AI進入新時代，將是台灣的絕佳機會。(中央社)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間宴請供應商，他向現場媒體表示，因為人工智慧（AI），IT產業進入新時代，將是台灣的絕佳機會，台灣會持續位於全球科技業的中心。

黃仁勳今晚在台北市台菜餐廳宴請供應鏈廠商，出席廠商包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等人皆出席。

黃仁勳於晚間8時20分走出餐廳，向現場民眾及媒體致意，對於簽名要求皆來者不拒，甚至有民眾遞上棒球和籃球球衣也照簽不誤，還貼心為現場記者張羅冷飲，展現親民作風，至8時40分才回到餐廳內。

黃仁勳說，台灣對全球科技業相當重要，包括台積電、廣達、鴻海等眾多公司都在台灣。「這些公司執行長都是我的朋友，今天齊聚聊聊彼此如何打造下一個世代的全球科技業」。

他強調，「因為AI，IT產業進入新時代，將是台灣的絕佳機會（a huge opportunity for Taiwan），台灣將持續位於全球科技產業中心，要好好保持下去。」

被問到是否將在下周舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX）有重大宣布，黃仁勳打趣說要賣個關子，如果先講出來，就不叫做重大宣布了。

黃仁勳今晚作東宴請供應鏈廠商，出席者包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福、緯創執行長林建勳、雲達總經理楊麒令等人，場面相當壯觀。

黃仁勳 鴻海 供應鏈

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