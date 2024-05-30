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台總統府明將提名這2人任考試院長、副院長

記者周佑政／台北即時報導
據了解，台總統賴清德基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長。(本報系資料照)
據了解，台總統賴清德基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長。(本報系資料照)

台灣總統府明天將舉行記者會，公布第14屆考試院正副院長及委員提名人選，隨後將送咨文至立法院。這是賴清德總統就任後，首次送交國會的憲政機關人事提名。據了解，賴總統基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆院長，前考選部長許舒翔出任副院長。

考試院長被提名人周弘憲，在考試院和人事行政領域已有16年的政務資歷，歷任保訓會主任委員、人事行政局局長、銓敘部部長及考試院副院長等職務，並曾先後兼任退撫基金管理委員會及監理委員會的主任委員，堪稱資歷最完整的人選。此外，周早年也曾高考及格擔任文官，並有執業律師的資歷。

副院長被提名人許舒翔，曾擔任大學校長，2016年進入考選部擔任政務次長，2019年升任部長至今年520卸任。考選部8年的歷練，推動許多考試制度優化，包括加速推廣電腦化考試，並完成文官考試減科的改革。

黨政人士表示，賴總統在思考正副院長搭檔時，從專業領導能力為出發點。周弘憲具有法制、人事管理、銓敘、保障和訓練的專業，並熟悉退撫基金業務，而許舒翔則專精於考選行政。兩人的專業與資歷，剛好涵蓋整個考試院的業務範圍，具互補和加乘的效果。

至於考試委員提名，黨政人士說，除強調「專業性」，人選需具備與考試院業務相關的專業或資歷之外，也重視「代表性」，包括性別與族群的衡平，並符合不分黨派用人唯才的精神。本次提名，賴總統將依照法定人數下限，僅提名7人（第13屆為9人），包含有法制背景的資深文官、具專業證照的專家、及公共行政學者，並有部分現任考試委員續任，以利經驗傳承。

據了解，正副院長及考委被提名人，皆有參與考選、人事法制或文官培訓的歷練，且幾乎都有中央地方政府服務的資歷。完整的名單，明天將由副總統蕭美琴正式宣布。

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