黃仁勳與科技大老們興奮自拍 不只是工作夥伴還是摯友
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間宴請供應鏈廠商，包括廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等一眾產業大老都是座上賓；而此次獲得黃仁勳邀請出席的科技大佬們，對他來說不光只是合作夥伴而已，事實上，現場眾人對他來說，更像是許久未見的摯友，彼此之間除了推心置腹的相互信任外，更是自己可以放輕鬆、互相打鬧嬉戲的朋友。
對此，黃仁勳也被本報系記者捕捉到，他現場用餐時特地站起身與華碩董事長施崇棠並肩暢聊，以及拉著雲達總經理楊麒令、英業達董事長葉力誠，靠在一起興奮的與宜鼎董事長簡川勝一同自拍的經典畫面，由此可見大佬們彼此之前的好交情。
事實上，黃仁勳作為今晚的主人，也於晚間6時30分現身餐廳，現場湧現大批粉絲圍繞，興奮拿出他寫的書找他簽名，而他也一展親切作派、逐一回應。此外，他今晚抵達現場時，面對現場一眾守在店門前的媒體們，不禁直言「自己最要好的朋友們，都在店內等待他，他等不及要跟大家團聚了。」便匆匆的入店，與好友開心齊聚。
事實上，黃仁勳及林百里已連續兩天一起吃晚餐，不過昨晚是由林百里作東，找來台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介等聚餐，而今晚兩人角色互換，換成黃仁勳作東，邀請多家供應鏈夥伴一同齊聚。不過由於該聚餐沒有對外公開，因此多數民眾、粉絲只能隔著玻璃朝裡面的科技大咖揮手，但生性體貼的黃仁勳，不忍看到粉絲們失望，因此不時走出店門、大方與大家進行合影，親切作風讓全場為之瘋狂。
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