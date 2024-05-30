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陸委會民調：逾7成5不認同台灣是中國一部分

中央社台北30日電
陸委會的民調顯示，超過7成5的受訪者不認同「台灣是中國的一部分」。(路透)
陸委會的民調顯示，超過7成5的受訪者不認同「台灣是中國的一部分」。(路透)

台灣總統賴清德就職演說中強調，堅決反對中共對台強加「一中」框架。陸委會的民調顯示，超過7成5的受訪者不認同「台灣是中國的一部分」；8成8支持中華民國台灣的未來由全體人民共同決定。

總統賴清德就職演說時針對兩岸政策立場，強調堅決反對中共對台複合性施壓。陸委會今天公布民調顯示，台灣民眾普遍支持賴總統就職演說中的兩岸政策立場，堅決反對中共對台強加「一中」框架、阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO）活動及軍事威脅。

根據陸委會民調，台灣民眾對中共政治主張及脅迫作為表達堅決反對，76.6%的受訪者不認同中共稱「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，反對台獨分裂和外來干涉」；89%的受訪者反對中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及拉攏邦交國與台灣斷交。

調查顯示，78.8%的受訪者不認同中共指台灣無法參與世界衛生組織活動，是因拒絕體現「一個中國原則」的「九二共識」；87.9%的受訪民眾支持政府主張台灣人民有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在世界衛生組織等全球健康體系外。

這份統計結果也揭示，88.5%的受訪者支持賴總統主張中華民國台灣的未來，由2300萬人民共同決定；85.7%的受訪民眾認為中國大陸應正視中華民國存在事實，與台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵。

同時，80.2%的受訪者支持兩岸先從重啟雙邊對等的觀光旅遊、學位生（陸生）來台就學，一起追求和平共榮。

陸委會強調，台海的和平穩定需要台灣與中國大陸雙方共同維護，將繼續在中華民國憲政體制下，依據台灣主流民意，穩健推動兩岸政策。

陸委會另呼籲對岸，停止對台各種不理性的作為，用心體會賴總統就職演說所釋出的善意，正視「兩岸互不隸屬」的客觀事實，以及台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持，才能為雙方良性互動創造條件。

中共 中華民國 民調

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