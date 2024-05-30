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黃仁勳突走出餐廳 與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

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科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

記者吳康瑋／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)
輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間再度發揮自己美食饕客的本性，挑中位於松山區小巨蛋附近的一間懷舊台菜餐廳「磚窯古早味懷舊餐廳」來宴請供應鏈伙伴，而受邀名單幾乎將所有台系大廠全都找來齊聚，包括廣達（2382）董事長林百里、緯穎董事長洪麗甯、英業達董事長葉力誠、鴻海董事長劉揚偉等，全都受邀與會，而大佬們的晚餐吃什麼、到底是哪些料理讓黃仁勳如此滿意，也引發市場關注。對此，《經濟日報》特地將現場滿桌的功夫菜，依序列出，讓讀者一次了解。

據悉，黃仁勳今晚找來幾乎所有的供應鏈伙伴，截至晚間6點20分，包括華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、雲達科技總經理楊麒令、鴻海董事長劉揚偉等大咖，都已先後出現於現場，幾乎所有的供應鏈伙伴都已露面，相當驚人。而今晚主角黃仁勳也於晚間6點30分現身餐廳，現場也湧現大批粉絲圍繞，興奮拿出他寫的書找他簽名，他也一展親切作風、逐一回應。

據了解，黃仁勳此次共擺7桌的酒席來宴請好友，而此次他也將自己愛吃的菜，通通都點一遍，包括「豆酥鱈魚620元、蝦仁炒蛋320元、老皮嫩肉280元、芋頭米粉湯880元、筍絲控肉360元、蚵仔酥300元、豆酥高麗菜300元、麻辣臭豆腐260元、白斬雞580元、蛤蜊絲瓜280元」等，並且每桌都擺有玉泉紹興酒一瓶200元、以及各式飲料，以及每桌10碗白飯共150元，小計每桌約4230元，再加上服務費10%，每桌約4,653元。

據了解，這家「磚窯古早味懷舊餐廳」為在地的知名懷舊中式餐廳，店內裝潢以懷舊主題為主，整體氣氛相當到位，而餐廳外牆由紅磚瓦建構而成，門口走道上掛滿著早期台灣的電影海報，用餐環境多為大圓桌，讓每桌氣氛都能像辦桌一樣澎湃熱鬧，而此次黃仁勳共擺7桌宴客，合計大約花費32,571元，不過店家未公開包場費用，因此是否需另計就不得而知。

輝達創辦人黃仁勳(後左三)、與鴻海董事長劉揚偉合影。(記者吳康瑋／攝影)
輝達創辦人黃仁勳(後左三)、與鴻海董事長劉揚偉合影。(記者吳康瑋／攝影)
磚窯古早味懷舊餐廳的招牌菜「白斬雞」。(記者吳康瑋／攝影)
磚窯古早味懷舊餐廳的招牌菜「白斬雞」。(記者吳康瑋／攝影)
輝達創辦人黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)
輝達創辦人黃仁勳。(記者吳康瑋／攝影)

黃仁勳 供應鏈 鴻海

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