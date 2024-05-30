台灣故宮百年迎國際交流 翠玉白菜2025年出訪捷克

台灣國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，將首次出借典藏文物如「翠玉白菜」等到捷克展出。(記者林俊良／攝影)

台灣國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌今天率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流，如明年將首次出借典藏文物如「翠玉白菜」等到捷克展出。

故宮今天舉行媒體茶敘並預告「故宮100＋」院慶系列活動亮點。蕭宗煌期許故宮不只是台灣、亞洲、世界的故宮，還要成為全民的故宮。副院長黃永泰則指出，「故宮100＋」將分為出版品、展覽、宣傳行銷、活動及文創開發等，從不同方面推動系列活動。

出版品包含故宮大事選編、故宮學術季刊發行等，關於展覽及國際交流，副院長余佩瑾則指出，下半年南北院精彩展覽將接力登場，為故宮100週年提前暖身。

以北部院區為例，9月將有「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館 及梵克雅寶典藏精粹」國際合作展登場，展出三方收藏精品；故宮南院9月則將舉辦「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，展出故宮、沖繩縣立博物館．美術館 、那霸市歷史博物館等館藏。

「故宮100＋」系列國際展覽上，則因應今年4月捷克「國家文物保護法」修正案（該法為捷克司法免扣押修法案）正式生效，在司法免扣押的原則下，故宮文物預定2025年9月至12月首次赴捷克展出。由故宮與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展，預計精選「翠玉白菜」、「清明上河圖」等約百件故宮珍品並搭配數位展件展出。

蕭宗煌分享，這檔捷克展覽是等了20年的展覽，他與捷克布拉格國家博物館館長相識於國際博物館協會（ICOM），2005年時，該館長一直希望能與故宮合作，在捷克推出故宮合作展，但因司法免扣押問題無法成行，才改由他當時任職的國立台灣博物館與捷克合作展出，對方等了20年，終能與故宮合作，是非常圓滿的結局。

除捷克合作展外，故宮預計明年也將與法國巴黎凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）攜手合作，赴法展出「龍展」，透過87組件展件，吸引法國觀眾認識神秘的東方龍文化。