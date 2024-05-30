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訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰

記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

台灣立法院職權行使法、刑法藐視國會罪已三讀通過，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，社民黨議員苗博雅質詢國會改革議題，苗博雅拿出當年前市長柯文哲備詢因大巨蛋案反嗆議員簡舒培、爆氣怒摔筆；還有蔣萬安答詢國會聽證權看法、及搶答等，質疑若議會也訂藐視議會權的相關罰則，柯文哲、蔣萬安都恐將被罰20萬元(新台幣，約6500元)。

蔣萬安今天赴議會總質詢，苗博雅拿出過去議會質詢影片，議員簡舒培在質詢時拿出大巨蛋錄音檔，質疑柯文哲喬蛋，當時柯文哲在議場怒摔筆反嗆議員「我明白被竊聽，你那個誰給你的？」問蔣萬安這是不是反質詢？蔣回，是，基本上不能反問。

苗博雅也質詢蔣萬安，如果議會通過類似修法，這樣要被罰20萬，適不適當？蔣回，這要看議會提出的版本內容，才能討論，並稱議會與國會定位等都不同，議會也沒有提案版本，苗博雅反質疑蔣萬安規避討論，不是「嘴巴有動就是有回答」，蔣因要解釋，也被苗博雅質疑已經違反議事規則「不得任意搶答」。

另外，苗博雅也舉蔣萬安日前在回答議員王孝維質詢時，提到當年勞基法一例一休修法一分鐘送出委員會，質疑蔣萬安沒有說，送出委員會後有政黨協商，後來是退回委員會審查，質疑蔣萬安只講自己有利的陳述，也可能涉及隱匿資訊及虛偽陳述，如果依照立法院通過的職權行使法，蔣萬安也可能被罰20萬。

苗認為，答詢違反議事規則是政治責任，應該是由市民自行評斷，但如果訂一條法律有罰則，會造成質詢會變成很難平等對話。

蔣萬安表示，不能直接用立法院的職權行使法看議會，因彼此運作的機制不同，還是要看議會運作的基礎。

柯文哲

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