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傅崐萁提刑法100條為入獄自清 綠批認知錯亂復仇立法

中央社台北29日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／傅崐萁辦公室
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／傅崐萁辦公室

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，刑法100條意圖叛亂已經取消，民進黨卻用意圖犯辦他意圖影響行情，把他打入大牢。民進黨發言人吳崢批評，傅崐萁是經濟犯，不是政治犯，但傅致力通過立委擴權法案就是報復心態，一切都是「國王復仇記」。

民進黨立委王定宇在臉書撰文質疑，傅崐萁推動立委擴權的原因，是因為他對法官判他內線交易和違約交割抓去關一直心存怨懟，所以要弄一部超越司法的立法院職權行使法。

王定宇說，傅崐萁捉著台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌要弄的黑箱立委擴權，根本就是「更生人」的復仇立法，付出代價的是國家、公務人員、部隊、一般人民。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在三讀後登記發言提到，從今天開始，「我們是國會有權的民主國家」，然而刑法100條意圖叛亂都已經取消了，他不但沒有違約交割、沒有內線交易，但民進黨卻還是用意圖犯來辦他、用意圖影響行情把一個「5星縣長傅崐萁」打入大牢。

對於民進黨立委的批評，傅崐萁今天在立法院受訪表示，過去時任民進黨立委陳水扁、謝長廷等人，把刑法100條意圖叛亂罪正式廢止，一起讓中華民國不再會有意圖犯，不能用意圖就判人有罪，但是在金融相關法律，還是有所謂的意圖影響行情，既不是違約交割，也不是內線交易，何謂意圖影響行情，到今天還是執政者說了算，這些金融戒嚴法都還未廢止，仍未跟先進民主國家接軌。

立法院會28日散會後，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪時說，聽到傅崐萁提到刑法100條她真的是悲從中來，因為刑法100條是過去國民黨戒嚴時代用來禁錮台灣人民思想、綑綁台灣人民言論自由的，過去有多少民主前輩，如鄭南榕為了爭取百分之百的言論自由在1989年自焚、1990年發生野百合學運等。

吳思瑤指出，大家前仆後繼要掙脫刑法100條的禁錮，直到1992年刑法100條終於被廢除，但2024年，藍白用國會多數暴力，在刑法中增訂所謂的藐視國會罪，未來會形成台灣人民另一個階段思想戒嚴、言論戒嚴的新開始。

吳思瑤表示，沒有民主思想、沒有自由理念的傅崐萁，膽敢站在中華民國台灣立法院的神聖場域，大談刑法100條，她怒不可抑。

吳思瑤認為，這些國會擴權法案，不管是立法院職權行使法、刑法增訂藐視國會罪等，都是出自於報復、仇恨。

民進黨發言人吳崢今天在中執會後記者會受訪表示，刑法100條是內亂罪，但這法條早在黨外民主運動1992年就廢除，傅崐萁說被刑法100條打入大牢，完全牛頭不對馬嘴。他說，傅崐萁當年被法院認證、判刑入獄，是因為1997、1998年向他人借貸投入股市、操縱股價、炒股，是經濟犯，而不是刑法100條當年所適用對象政治犯。

吳崢表示，傅崐萁認知非常錯亂，但確實可以反映出心裡最真實想法，原來傅崐萁致力於立法院通過立委擴權法案就是報復心態，一切都是傅崐萁的「國王復仇記」。他說，不應出於個人恩怨情仇來修法，影響到人民，這樣相當不健康，也反民主。

民進黨 國民黨 中華民國

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