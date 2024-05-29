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一洲焦點／川普封口費案將裁定、台立法院擴權還是改革？

卓榮泰會韓國瑜：將請立院再審視窒礙難行法案 請諒解

記者蔡晉宇／台北即時報導
台行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜。圖／台立法院提供
台行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜。圖／台立法院提供

台行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰表示，針對昨天立法院通過國會改革相關法案，引起社會各方討論，行政院在收到立法院三讀之條文後，將商請專家學者仔細研究，具體列本次法律修正案有窒礙難行部分，並透過憲政程序請立法院再次審視，也請立法院諒解。

卓榮泰指出，行政院並非提高兩院對立，而是在憲政體制下，尋求合理的尊重，也期盼透過民主對話，完善立法程序，以捍衛憲政秩序。

卓榮泰說，針對上次拜會所提如打詐四法等福國利民相關法案，還有為求在能源轉型過程中得以永續經營所必要的追加預算案，也希望韓國瑜在議事上能優先協助推動。另外，針對行政院組織也有必要做適度調整，以因應國人對體育運動產業的發展需求，讓政府掌握足夠資源，才有足夠能量為人民創造福祉。

卓榮泰表示，沒有一件事是行政院可以單獨完成，立法及行政兩院如同人的雙腳，互相平行進步，才能讓國家往前邁進。自上次拜會後，與韓國瑜間有了更密切的聯繫管道，而兩院院長為了社稷福祉，如能經常保持互動聯繫，相信對國家是件好事。

韓國瑜表示，展望未來，關鍵仍舊是期望多做一些福國利民的事情，雖然思想、方向及步驟未必一樣，彼此會互相碰撞，但努力都是一樣的。此外，本周五行政院將到立法院進行施政方針之報告，期盼每位立法委員服裝儀容要整齊，因為這是尊重行政院，也是尊重自己。

韓國瑜指出，行政院卓院長的訴求，會儘可能配合。人民關切的民生法案一定會優先處理，包括攸關代理孕母的「人工生殖法」等國人期待的福國利民的法案，都希望能加速推動，只要是對國家、百姓有幫助的，他都非常願意盡綿薄之力來協助溝通。

韓國瑜 預算

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