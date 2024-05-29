吳釗燮見眾院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（左6）29日下午率領跨黨派議員慶賀團拜會台灣國安會秘書長吳釗燮（右5）。表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，堅定維護台海的和平穩定。（台總統府國安會提供）中央社

台灣國安會秘書長吳釗燮今天接見聯邦眾議院 外交委員會主席麥考爾所率訪團，感謝以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，期待美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。

台國安會晚間發布新聞稿表示，聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）下午率領跨黨派議員慶賀團至總統府拜會吳釗燮。

訪團成員包括眾議員 潘內達（Jimmy Panetta）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）等外交及軍事委員會成員。雙方針對區域情勢及台美關係等議題交換意見。

麥考爾強調，此行是銜聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）之命訪台，藉以表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，美方將持續遵循「台灣關係法 」所揭櫫的各項對台保證，堅定維護台海的和平穩定。

吳釗燮感謝麥考爾一行人在新任總統、副總統就職後隨即訪台，以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，他期待在訪團的支持下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。