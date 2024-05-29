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接見麥考爾訪團 韓國瑜：台美夥伴關係堅若磐石

中央社台北29日電
聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（中）29日率跨黨派議員拜會台立法院外交及國防委員會，並互贈禮物。中央社
聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（中）29日率跨黨派議員拜會台立法院外交及國防委員會，並互贈禮物。中央社

台立法院長韓國瑜今天接見聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪團時指出，今年適值台灣關係法生效45週年，訪團此行可謂是眾議院對台灣最強力的支持，同時也展現了台美夥伴關係堅若磐石，深具意義。

韓國瑜在立法院接見並款宴麥考爾（Michael McCaul）一行，包括國民黨立委馬文君、王鴻薇、徐巧芯、陳永康，還有民進黨立委王定宇、林楚茵、洪申翰、沈伯洋、陳冠廷，以及民眾黨立委黃國昌在場。

立法院會後發布新聞稿，訪團抵立法院後，首先拜會立法院外交及國防委員會，獲召委馬文君、王定宇及在場多位跨黨派立委熱烈鼓掌歡迎，創下美國外委會主席首次率團拜訪立法院外交及國防委員會的新里程碑。

訪團隨後至立法院議場前與韓國瑜及多位立委合影留念。韓國瑜致歡迎詞時表示，感謝麥考爾連續兩年親自率美國眾議院外交委員會跨黨派的國會議員來訪，今年適值台灣關係法生效45週年，訪團此行可謂是美國眾議院對台灣最強力的支持，同時也展現了台美夥伴關係堅若磐石，深具意義。

麥考爾致詞時指出，台灣關係法生效45週年是台美關係充滿韌性及持續深化的具體展現，台美共享民主價值，也都尊重人民權利，訪團此行再度見證了民主精神在台灣的高度展現，並呼籲台灣各政黨共同守護得來不易的民主。

麥考爾表示，美國作為台灣堅實的夥伴，將致力提供台灣所需的軍備、協助提升台灣的自我防衛能力，阻擋來自中共的侵擾，強化台海安全。

他說，對於近年中共持續在台海舉行軍事演習，4月24日總統拜登（Joe Biden）簽署了「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），提供包含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」（FMF）經費，以及編列19億美元經費軍援台灣，代表著美國國民及國會不分黨派支持阻止中國對外擴張的決心，期許台灣國民及國會在面對中共威脅及審查國防預算時，也能如同美國一樣不分黨派協力合作，秉持著團結的精神來守護台灣。

此外，韓國瑜款宴麥考爾一行時，再次代表立法院向訪賓表達誠摯歡迎之意。麥考爾則感謝韓國瑜百忙之中接見及設宴款待，並表示雖近日立法院因審議法案並不平靜，但辯論與抗議不是軟弱，而是民主的具體象徵，混亂也是民主多元樣貌的一面，勉勵台灣各政黨共同守護得來不易的民主。

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（左2）29日上午...
聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（左2）29日上午率團拜會台立法院長韓國瑜（左3），並在議場前發表談話。中央社
台立法院長韓國瑜（左7）29日接見聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael...
台立法院長韓國瑜（左7）29日接見聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）（左6）訪問團一行，眾人在立法院議場前合影。中央社

韓國瑜 眾議院 台灣關係法

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