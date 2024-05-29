國台辦批賴「戰爭推手」 陸委會：謾罵無助兩岸互動

中國國台辦29日針對賴清德總統520就職演說內容，批他為「戰爭的推手、台海局勢的亂源」，陸委會晚間透過新聞稿回應，謾罵恫嚇無助兩岸良性互動，呼籲北京當局與台灣民選政府溝通對話。（本報資料照片）

中國國台辦29日例行記者會針對賴清德 總統520就職演說內容，批他為「戰爭的推手、台海局勢的亂源」。陸委會晚間透過新聞稿回應，謾罵恫嚇無助兩岸良性互動，呼籲北京當局與台灣民選政府溝通對話。

賴總統在520就職演說中稱，台灣是「和平的舵手」，將秉持所謂「四個堅持」，維持現狀。中國國台辦發言人朱鳳蓮29日痛批，其所作所為哪裡是什麼「和平舵手」，分明是「戰爭推手」。她還說，「台獨」與台海和平水火不容，是導致台灣兵凶戰危、民眾利益受損、台海局勢不穩的最大亂源。

對此，陸委會29日晚間回應表示，這種非理性言論，台灣人民無法接受，陸委會對此深表遺憾。

陸委會表示，賴總統就職演說向對岸闡明，政府將站穩中華民國 憲政體制；延續「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；以對話取代對抗、交流取代圍堵；以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，已釋出充分善意。

陸委會說，北京當局「應用心體會，與我方相向而行」，透過善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動發展，回應雙方民意及國際社會的共同期待。

陸委會強調，台灣人民熱愛和平、與人為善，未來政府將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務。

陸委會再次呼籲，北京當局應和台灣民選合法政府進行溝通對話，尋求合作互利之道。