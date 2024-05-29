AIT正式宣布：谷立言今夏接棒孫曉雅任AIT處長

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅將於今年卸任，AIT宣布，現任美國駐日大使館公使谷立言（Raymond Greene）將於今年夏季接替孫曉雅，擔任美國在台協會處長。(聯合報系資料照片)

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅將於今年卸任，AIT今(29)宣布，現任美國駐日大使館 公使谷立言（Raymond Greene）將於今年夏季接替孫曉雅，擔任美國在台協會處長。

AIT今發出新聞稿指出，谷立言是美國國務院 資深職業外交官，目前的官銜為公使銜參贊。其外交生涯28年至今，皆致力促進美國與印太地區在外交、經濟和安全上的交流，包括先前在美國在台協會擔任副處長一職。谷立言自2021年7月17日起擔任美國駐日本 大使館副館長，並曾擔任臨時代理大使至2022年1月22日。

AIT表示，谷立言在華府時，曾擔任國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任，也曾任國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在此期間被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。在外派資歷中，谷立言曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長，以及駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官。他也曾在位於賓州的美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。

AIT表示，谷立言獲有馬里蘭大學帕克分校的政府系與日文系學士學位，以及國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位。他曾獲美國國防部所頒發之傑出文職人員服務獎章、日本表揚促進美日同盟有功者之加藤良三獎，以及台灣的睦誼外交獎章，更獲得國務院多項表現優異及榮譽獎章。谷立言加入國務院以前，在華府的彼得森國際經濟研究所擔任研究員，並曾參與日本交流及教學計畫在橫濱交流了一年。谷立言精通日文與中文。