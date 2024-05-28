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黃國昌：下階段憲政改革 民眾黨團推動廢除監察院

中央社台北28日電
民眾黨立委黃國昌。(本報資料照片)
民眾黨立委黃國昌。(本報資料照片)

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，監察院作為五權機關之一，已徹底喪失人民信任，民間對廢除監察院聲浪非常高，不值得人民信賴，下階段憲政改革要推動廢除監察院，希望民進黨不要髮夾彎。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民眾黨立法院黨團8席立委，在法案三讀後舉行記者會。民眾黨團總召黃國昌指出，30年前啟動國會改革，希望建立聽證、調查制度，強化人事同意審查，讓台灣的國會成為正常、健全的國會，劃時代的國會改革法案在今天三讀通過。

黃國昌說，相信國會改革法案的通過，不是任何人的勝利，是台灣民主的勝利，台灣人民期盼國會能站在人民的立場，有效地對行政權進行監督、制衡，在民主憲政秩序下，發揮權力分立、憲政制衡功能。

黃國昌指出，目前執政的民進黨從1993年，從時任立委陳水扁、現任民進黨團總召柯建銘，都曾提出立法院聽證調查法草案；但政黨輪替後，國民黨執政、國會過半，不願建立聽證調查制，民進黨全面執政也背棄承諾，前總統蔡英文宣示建立國會聽證調查制，至今還是沒等到。

黃國昌說，2024年台灣首次出現三黨不過半，民眾黨從去年12月不分區立委候選人首場政見會的主軸，就是國會改革。大選結束後1月15日記者會也主張國會改革，民眾黨不敢背棄對選民承諾，希望台灣民主因此更深化，國會能有效監督、制衡行政權。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，這是等了30年的國會聽證調查權，她是從威權走向民主的見證者。今天只是一個開頭，希望國家能非藍非綠，民眾黨有自己的主張，會跟人民站在一起，並會謹守份際，絕對不會濫權、擴權，並在符合憲政體制下進行國會聽證調查，盼外界不要以訛傳訛、故意扭曲事實。

另外，三讀通過條文中，在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。

監察院則透過新聞稿指出，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。

對此，黃國昌表示，大法官解釋已多次闡述，監察院的調查權跟立法院的國會調查權彼此間可以並行不悖，這也是民進黨長期推國會改革時所提主張；2012立法院召開國會調查權的公聽會中，前民進黨立委林濁水、李俊俋發言時都說，即使沒有修憲，國會調查權跟監察院調查權，都能並行不悖。

黃國昌說，監察院作為五權機關之一，已徹底喪失人民的信任，台灣民間社會對廢除監察院聲浪非常高，監察院卻只敢打蒼蠅、不敢打老虎，不值得人民信賴。民眾黨團在下階段憲政改革，將推動廢除監察院，希望屆時長期主張廢除監察院的民進黨，千萬不要再髮夾彎。

民進黨 國民黨 蔡英文

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