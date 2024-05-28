台立院職權修法三讀 曹興誠：拒絕服從毒國會

國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，聯電創辦人曹興誠上台支持。記者曾原信／攝影

台立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團在立院外抗議，前聯電董事長曹興誠宣講時說，因是青鳥行動，提出「青鳥不吃老鼠屎、拒絕服從毒國會」口號。

立法院會續審立法院職權行使法部分條文，多個民團從上午起就在立法院外的青島東路、濟南路集結抗議，並設舞台讓聲援活動的民團及民眾宣講，立院院會在下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。主辦方晚間7時45分宣布濟南路、中山南路、青島東路人數破2萬人，且各縣市人潮陸續集結各晚會現場。

曹興誠晚間在宣講台表示，國會擴權法案已通過，對此法案感到憂慮，因中共 原透過演習要懲罰總統賴清德 ，但事實證明台灣人不擔心，後續就透過國會擴權法案，對新任政府下馬威，利用立法權壓制行政司法權。

他說，此法案並非藍白決定，是從國民黨 立委傅崐萁先前帶同黨立委訪中，並在北京會見中國大陸全國政協主席王滬寧開始，傅崐萁過去在台灣僅擔任花蓮縣長，若在中國，縣長是不可能見到王滬寧。

曹興誠表示，王滬寧認為傅崐萁的重要性就是返回台灣後攪亂憲政癱瘓行政司法，因為王的責任是對台統戰，統戰就是結合次要敵人打擊主要敵人，因此由傅到立院打擊賴清德政府。

他指出，通過國會擴權法案如此急迫和粗暴，就是要配合中共政策，幸好台灣公民守護台灣民主自由並警覺站出來反對，如10年前太陽花擋服貿，中共當時失敗就是因台灣公民覺醒，讓台灣後續不會遇到中共以商逼政。

曹興誠說，10年後中共仍把手伸入立法院，想透過法律戰控制台灣，台灣公民都應了解嚴重性，並持續團結，防止立法院擴權法案破壞台灣民主自由。

他表示，如老鼠屎可破壞一鍋粥，國會內已出現一堆老鼠屎，這次行動名稱為青鳥，特別製造字板「青鳥不吃老鼠屎、拒絕服從毒國會」，希望民眾持續團結，不要讓中共利用國會多數摧毀台灣。