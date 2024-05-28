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國會改革三讀條文出包 「少3個字」罰鍰竟多3倍

記者林縉明／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左二）今天敲槌完成國會改革法案（刑法部分條文修正草案）三讀。（記者潘俊宏／攝影）
立法院長韓國瑜（左二）今天敲槌完成國會改革法案（刑法部分條文修正草案）三讀。（記者潘俊宏／攝影）

立法院會今天三讀通過立法院職權行使法部分條文修正案，藍白喊出國會擴權法案是「讓陽光進到國會」。不過，民進黨立委郭國文發現，罰鍰中因漏寫「新台幣」三個字，最高罰鍰講以元的三倍計算，也就是60萬元，批評立法院長韓國瑜是兩光(台語，意指「漫不經心」)院長，法案是讓兩光進到國會。

郭國文說，韓國瑜意圖讓國民黨在三讀修正法案內容，顯然是不懂狀況的兩光院長。藍白更是兩光，因為法案出現誇張的疏失，卻沒有人提出修正。

郭國文指出，第25條的罰鍰當中，漏寫了「新台幣」，單位只有「元」，根據「現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例」，現行法規所定金額是元者，以新台幣3倍計算。

換句話說，第25條規範中，「被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者」，最高會被處以新台幣60萬元。

郭國文強調，這個兩光法案之所以能通過，就是因為藍白用黑箱作業，沒收討論，導致漏洞百出，不只有違憲疑慮，還出大包。「沒有陽光，只有兩光」，郭國文痛批這個法案讓立法院淪為兩光院，擴權的兩光院只會讓民眾更加憂心民主走向。

韓國瑜 國民黨 民進黨

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