我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

藥價昂貴、自付開銷變重 美國癌症患者陷財務困境

柯文哲：走過30年國會改革終三讀 歷史將留下紀錄

中央社台北28日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。台灣民眾黨主席柯文哲說，走過30年國會改革終於三讀完成，歷史將留下紀錄，痛苦會過去、改革會成功，繼續為台灣民主深化努力。

柯文哲晚間在臉書發文表示，去年大選時他率先提出，如果當選總統，他會到立法院國情報告、接受即問即答。之後民眾黨的不分區立委候選人也舉行記者會，提出國會改革的政見，不只民意高度認同，兩位競爭對手也承諾改革，他以為國會改革已成3黨共識。

柯文哲指出，沒想到阻擋國會改革的竟是堅持國會改革多年的民主進步黨。民進黨說「沒有討論，沒有民主」，但相關討論已長達30年，在五權憲法架構下，立法權從未獲得適切的權限，立委無法真正行使監督、調查權，過去8年立法院更淪為行政院的橡皮圖章。

柯文哲說，公投法強行被關入鳥籠、2022年度總預算更直接逕付二讀、沒有實質審查；更別提光電、雞蛋、前瞻預算種種弊案，立法院成立的調閱委員會，根本沒有功能，嚴重背離民主國家的正常建制。

柯文哲表示，相關修法從4月1日起歷經2次司法及法制委員會、3場公聽會，再到政黨協商，由於沒有共識，最後才全數保留進入院會表決。條文從逐條宣讀、討論到投票表決，完全依台灣的民主議程，只是這次改革不是由民進黨主導，民進黨就急於否定。

柯文哲說，過去大力推動國會改革的多位前民進黨立委，不管目前身居何處，仍期待能一秉初衷，支持國會改革、讓開放的國會、人民的國會，成為新政府最強力的後盾。

柯文哲表示，走過漫長的30年，國會改革終於三讀完成，能在三黨不過半的國會完成這項任務，歷史將留下紀錄；從今天開始台灣將擁有更健全的政府體制，感謝所有支持國會改革的朋友，共同豎立起台灣民主史上的重大里程碑。

柯文哲說，接下來立法院將進行新任閣揆總質詢，民眾黨不會像民進黨一樣，採取無理的杯葛對抗，將就事論事，就台灣重大民生、經濟問題為人民發聲，督促政府提升行政效率。

柯文哲表示，呼籲總統賴清德、民進黨，請相信在野黨是競爭者、不是敵人，可以理性討論、在政策上爭辯，但請不要藉由資訊落差、散播假訊息，不要濫用支持者的信賴而鼓動仇恨。建立三權分立、權責相符、彼此制衡的政府，正是國家努力的方向。

柯文哲 民進黨 預算

上一則

台國會改革三讀 柯建銘批韓國瑜是「違法院長」

下一則

台立法院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑

延伸閱讀

盧秀燕、柯文哲咬耳朵 再掀2028藍白合想像

盧秀燕、柯文哲咬耳朵 再掀2028藍白合想像
柯文哲到南投曝2026布局 劍指2028總統大選

柯文哲到南投曝2026布局 劍指2028總統大選
賴清德聲援立院抗議民眾 柯文哲搖頭：實在難以理解

賴清德聲援立院抗議民眾 柯文哲搖頭：實在難以理解
五月天、蔡依林疑被迫表態喊「我們中國」 柯文哲：無助兩岸交流

五月天、蔡依林疑被迫表態喊「我們中國」 柯文哲：無助兩岸交流

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷