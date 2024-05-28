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台國會改革三讀 柯建銘批韓國瑜是「違法院長」

記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（中）。記者潘俊宏／攝影
民進黨團總召柯建銘（中）。記者潘俊宏／攝影

立法院今三讀通過立法院職權行使法部分條文修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘痛批立法院長韓國瑜是「違法院長」，批他絕對是歷史的罪人，而且是聽命於北京的命令。

立法院會今下午三讀通過國民黨團、民眾黨團共提攸關國會改革的立法院職權行使法部分條文修正案，內容包括總統國情報告常態化、藐視國會罰則、強化國會人事同意權、賦予國會調查權及聽證權等，並由立委登記發言。

柯建銘發言時表示，今天是中華民國立國以來國恥的日子，批評國民黨是毀憲亂政、無限擴權，不但把國會沒收了，民主也沒收了。他認為，今天唯一有可能來阻止這些擴權行為，只有韓國瑜一個人。

柯建銘批評韓國瑜是一位「違法院長」，不僅違反立法院組織法、立法院職權行使法，也沒有遵守行政中立，和程序正義，讓所有的違法行為在立法院遂行，「絕對是歷史罪人」。

柯建銘說，韓國瑜只要講一句話就好，「休息協商、程序重來」，但他完全不顧程序正義；柯建銘認為，韓國瑜不聽命於國民黨團總召傅崐萁或民眾黨團總召黃國昌，而是聽命於北京。

柯建銘說，台灣現在正面臨國家級危機；不過，他強調，韓國瑜可以沒收國會，沒有辦法沒收民意。

韓國瑜 國民黨 中華民國

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