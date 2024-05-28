圖輯／國會改革三讀完成 抗爭團體謀遍地開花

國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，今天下午濟南路上已塞滿人潮。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，台灣各地不滿民眾發起各種活動抗議。 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，濟南長老教會晚間舉行祈福會，民眾齊聚唱聖歌。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，濟南長老教會晚間舉行祈福會。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，抗議者票選最想要「開除黨籍」之立委，黃國昌得到高票。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，訴求「沒有討論，不是民主」。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，立法院中山南路正門被掛滿白色抗議布條。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，抗議者票選最想要「開除黨籍」之立委，黃國昌得到高票。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，濟南長老教會晚間舉行祈福會及提供物資，許多民眾進出。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，並且宣示未來將針對各個立委施壓。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，有民眾裝扮成「黑箱」，諷刺國會改革法案黑箱。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院。下午國民黨團於議場前舉行記者會，總召傅崐萁開完記者會後從容的進入議場。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，有民眾拿出諷刺民眾黨立委黃國昌過去參與太陽花學運的海報。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，晚間中山南路快車道封閉，以容納更多人潮。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，濟南路上民眾想將「重啟社會對話」大球丟進立法院。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院。圖為濟南路上抗爭民眾大喊立法院長韓國瑜下台。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院。下午國民黨團於議場前舉行記者會，總召傅崐萁（中）與立委林思銘（左）、洪孟楷（右）表示，將成立在野特偵組。記者曾原信／攝影 國民黨及民眾黨於立法院推行一系列國會改革法案全部三讀通過，引起許多民眾不滿包圍立法院，聯電創辦人曹興誠上台支持。記者曾原信／攝影 國民黨 上一則 AIT華府總部宣布 谷立言將接台北處長 下一則 卓榮泰昨晚致電韓國瑜：盼最後一刻前 盡最大努力
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