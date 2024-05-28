我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官的陪審團指示 可能改變川普封口費案結果

台國會改革法案三讀 近期內成立在野黨特偵組

AIT華府總部宣布 谷立言將接台北處長

中央社華盛頓28日專電

美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。他28年來一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作。

AIT現任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於2021年7月上任，她的任期將在今年夏天結束。

AIT華盛頓總部今天發佈新聞稿指出，谷立言（Raymond Greene）是國務院資深外交官，過去28年來的職涯一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作，包括曾任台北辦事處副處長。他自2021年7月起擔任美國駐日公使，並擔任臨時代辦，直到2022年1月。

谷立言2018年6月至2021年7月擔任AIT台北辦事處副處長。他精通中、日、英語，資歷完整，在華盛頓期間，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

谷立言的外派資歷還包括美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官，堪稱「第一島鏈」通。

谷立言是台灣女婿，也是參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的第一位美國外交官。

中央社3月報導谷立言的人事消息，國務院當時未評論。

日本 AIT 大使館

上一則

中國海警船5月9度侵擾金門海域 台海巡艇監控及驅離

延伸閱讀

解放軍對台演習期間 美國務院即向中方表達高度關切

解放軍對台演習期間 美國務院即向中方表達高度關切
TikTok若落地美國 黃彥男：可減少假訊息

TikTok若落地美國 黃彥男：可減少假訊息
抗中經濟霸凌 國務院設8人小組專為盟友出主意

抗中經濟霸凌 國務院設8人小組專為盟友出主意
華府台聯會拜會新州 賀成立僑聯辦事處

華府台聯會拜會新州 賀成立僑聯辦事處

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25

超人氣

更多 >
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓

裘莉施計離間孩子和小布感情 3個女兒都拿掉父姓
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿