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台國會改革法案三讀 近期內成立在野黨特偵組

立院三讀國會改革法案 公民團體宣布6大行動反制

記者林縉明／台北即時報導
立法院審國會改革法案，今天三讀通過。抗議立法院擴權的的民眾，在議場外表達不滿。(記者林澔一/攝影)
立法院審國會改革法案，今天三讀通過。抗議立法院擴權的的民眾，在議場外表達不滿。(記者林澔一/攝影)

台灣立法院會今天三讀立法院職權行使法修正案，場外公民團體批評此程序不正義且實質違憲，經濟民主連合智庫召集人賴中強宣布，公民團體將發動要求行政院提出覆議、民進黨團聲請釋憲、求見立法院長韓國瑜、到國民黨立委選區草根對話等六大行動，反制立法院通過黑箱擴權法案。

立法院會今天繼續審查國會改革法案，經民連等超過50個公民齊聚立法院外抗議，眼看國民黨跟民眾黨聯手強行通過修法，場外民眾怒吼「沒有討論，不是民主、反黑箱、反擴權、韓國瑜下台。」

針對國會擴權法案三讀通過，公民團體宣布接下來六大行動，首先要求行政院提出覆議，讓立法院有重新檢討、議決的空間。賴中強強調，行政院提出覆議並非要升高朝野對決，而是要讓正反雙方在看到完整條文後，再仔細思辨，充分溝通討論，彌補先前被藍白二黨沒收的委員會民主審議空間。

賴中強表示，提起覆議及立法院重新決議的過程，可以讓藍白立委重新傾聽社會各界意見，了解所通過的法案是否破壞憲法權力分立，是否傷害人民的表意自由、個人隱私與營業秘密，是否違反大法官解釋所揭櫫的國會調查權界線與應以法律訂之的法律保留規範。

賴中強指出，該法案中多項條文存在明顯的違憲疑慮，呼籲行政院及民進黨進行憲法訴訟。例如，總統國情報告後立委即問即答的規定，明顯違反憲法條文。立法院職權行使法第 25 條賦予立委的超級質詢權，讓個別立委可以強制官員甚至民間人士提供資料，也與調查權必須由立法院院會合議行使的原則相衝突。賴中強呼籲行政院或民進黨團依據憲法訴訟法提起法規範憲法審查，針對這些明顯違憲的條文進行訴訟。

主辦單位也要求與立法院長韓國瑜見面，溝通立法院應遵守程序正義及國會透明。

關於公民行動，賴中強也宣布將推動「草根民主對話」，呼籲各地公民團體與自主公民在國民黨立委的選區舉辦社區座談，揭露國會濫權法案的所有內容及其對權力分立和台灣民主的傷害，賴中強呼籲，濫權立委再不懸崖勒馬，公民將用選票制裁。

此外，賴中強也宣布，台灣公民陣線將前進新北市展開社會對話，組織成立新北工作隊，聯合在地青年組織、公民組織及本土小黨，共同針對新北市國民黨立委選區展開「反國會案濫權：新北領航——社會對話行動。新北市作為全國最大縣市，將成為此次行動的重點區域。

國民黨 韓國瑜 民進黨

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