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台國會改革法案三讀 近期內成立在野黨特偵組

台國會改革法案三讀 傅崐萁：短期內成立在野黨特偵組

記者屈彥辰／台北即時報導
台立法院會三讀通過國會改革法案，國民黨團於三讀後舉行記者會。黨團總召傅崐萁（中）宣示，會在短時間內成立在野黨的特偵組。（記者屈彥辰／攝影）
台立法院會三讀通過國會改革法案，國民黨團於三讀後舉行記者會。黨團總召傅崐萁（中）宣示，會在短時間內成立在野黨的特偵組。（記者屈彥辰／攝影）

立法院會今天三讀通過國會改革法案，國民黨團於三讀後舉行記者會，黨團總召傅崐萁宣示，會在短時間內成立在野黨的特偵組。

針對國會改革法案三讀通過，傅崐萁說，國會能讓陽光照進來，國會改革正式三讀通過，未來貪官汙吏、貪汙腐敗會一一揪出，會在短時間內成立國民黨及民眾黨、在野黨的特偵組，全面查弊，務必讓陽光能夠照進台灣，讓專制腐敗的政權得到制衡。

傅崐萁提到，不只是法條就位，未來查案需要全民集氣支持，有非常多立委受到各種恫嚇、威脅，立法院長韓國瑜再三叮嚀，務必做好人身安全準備，因為各種手段無所不用其極，一定要保護好52席國民黨立委的人身安全；中華民國國會終於擁有制衡的權力，一定會善用，為全國鄉親百姓讓未來的路更加平坦，讓台灣人民能好好發展，安居樂業，社會繁榮。

黨團書記長洪孟楷說，雨過總會天晴，讓陽光照進國會，讓行政機關更加公開透明，讓黑箱不再對人民隱匿，不再對國會隱匿，不再對社會隱匿，這是推動國會改革的初衷。今天三讀通過，代表台灣有高達6成8的民眾想要國會改革的民意，未來一定會堅持、善用這樣的權力，絕對要監督制衡 ，台灣人民是共同的頭家。在野強力監督是偉大國家進步的象徵，中華民國能夠再次偉大。

黨團首席副書記長林思銘說，國會改革勢在必行，今天終於通過，感謝所有支持這部法案的台灣人民。會在總統公布施行以後，趕快啟動，讓民進黨執政所帶來的貪汙弊案、官商勾結等一一現形。

國民黨 中華民國 韓國瑜

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