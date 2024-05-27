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528台灣立院外繼續遊行 這次「主舞台不在青島東路」

記者翁至成／台北即時報導
轄區警方公布528立院周遭交通管制圖。（記者翁至成／翻攝）
轄區警方公布528立院周遭交通管制圖。（記者翁至成／翻攝）

台灣立法院明天繼續審查國會改革法案，經濟民主連合等多個公民團體也再次號召民眾聚集立法院外抗議，轄區中正警一分局今天晚上公布立法院外交通管制圖，呼籲民眾以及用路人配合員警疏導。

警方指出，中正區青島東路、濟南路1段於5月27日、28日0時起至24時止，申准舉辦集會活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，管制情形如下：5月27日22時起，濟南路1段（中山南路至林森南路）東、西向全線車道，管制車輛通行；5月28日0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行。

警方說，集會活動期間行經管制區內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，台灣民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方表示，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，呼籲駕駛人行經前揭管制路段時配合員警指揮、減速慢行，注意行車安全：另，本次集會活動管制措施，隨時提供警察廣播電台插播路況報導。

據了解，相較於521、524，主舞台都架設在青島東路人行天橋下，明天528的主舞台，改到路寬較寬的濟南路康園餐廳前，而中山南路則同樣架設有機動舞台。

公民團體發起立院集結行動，首先是在立法院旁的青島東路集結，隨著集結人數的增加，民...
公民團體發起立院集結行動，首先是在立法院旁的青島東路集結，隨著集結人數的增加，民眾被疏導到濟南路（見圖）上，好容納更多的民眾。（記者黃義書／攝影）
立法院會今續審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救...
立法院會今續審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審，晚間抗議人潮已從青島東路與濟南路漫延到中山南路。（記者余承翰／攝影）

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