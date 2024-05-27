528台灣立院外繼續遊行 這次「主舞台不在青島東路」

轄區警方公布528立院周遭交通管制圖。（記者翁至成／翻攝）

台灣立法院明天繼續審查國會改革法案，經濟民主連合等多個公民團體也再次號召民眾聚集立法院外抗議，轄區中正警一分局今天晚上公布立法院外交通管制圖，呼籲民眾以及用路人配合員警疏導。

警方指出，中正區青島東路、濟南路1段於5月27日、28日0時起至24時止，申准舉辦集會活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，管制情形如下：5月27日22時起，濟南路1段（中山南路至林森南路）東、西向全線車道，管制車輛通行；5月28日0時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行。

警方說，集會活動期間行經管制區內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，台灣民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

警方表示，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，呼籲駕駛人行經前揭管制路段時配合員警指揮、減速慢行，注意行車安全：另，本次集會活動管制措施，隨時提供警察廣播電台插播路況報導。