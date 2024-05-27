麥考爾：中國看來無意依循「台灣關係法」 侵蝕世界和平

眾院外交委員會主席麥考爾率團訪台，以行動表達支持台灣。(歐新社)

台總統賴清德 上午接見眾院 外交委員會主席麥考爾率領的跨黨派議員慶賀團，麥考爾表示，在總統就職演說3天之後，解放軍就進行環台軍演，顯示出中共無意依循1979年訂立的「台灣關係法 」，以和平方式與台灣互動。麥考爾強調，所有民主國家都必須團結在一起，對抗侵略與暴政。

麥考爾表示，無論是俄羅斯總統普亭、伊朗領袖哈米尼或是中國國家主席習近平，這些聯盟正在侵蝕世界和平，「自從二戰以來，我們從未見過如此明目張膽的暴力或是侵略行為。」

麥考爾率領的訪團是賴清德就職後首個到訪的美國國會議員團。麥考爾致詞時，首先代表訪團以中文說：「我們愛台灣」，並恭喜賴清德順利贏得此次總統大選，這次選舉證明台灣是蓬勃發展的民主國家。

他指出，很高興台灣在適當的時機擁有合適的領袖，台灣人民擁有一位非常有勇氣的領導者，他們也非常期待接下來的合作。

麥考爾表示，他要代表眾院議長強生表達國會兩黨對台灣的一致支持，他們會持續跟台灣站在一起。相信只要彼此團結，就能更加強大。「政治止於大海之濱」，他們來到這裡，不是代表共和黨員或民主黨員，而是代表美國人民對這座美麗島嶼的強勁支持。

麥考爾表示，賴總統就職演說中提到「主權在民」，他非常認同。今年雙方正在慶祝「台灣關係法」立法滿45週年，這項法案指引著雙邊夥伴關係，以及美國對台海和平的承諾。

麥考爾說，「台灣關係法」中有三項重要的對台保證。第一、提供台灣防衛性武器；第二、台灣的未來將由和平方式決定；第三、美國必須維持抵抗訴諸武力或脅迫的能力，以確保台灣人民安全。這是他們的主張，未來也會持續堅守。

麥考爾表示，台灣是民主國家創新的引擎，透過賦予台灣人民自由與民主，這座島嶼已經蛻變成一個科技強國。他非常驕傲提出「晶片法案」，讓雙邊已經非常強韌的經濟關係更加密切。全球有高達60%的國際貿易都經過台灣海峽進行，更有高達90%的先進半導體都是在台灣製造。

麥考爾主席強調，未來他也會致力於解決雙重課稅問題，讓更多美國投資進到台灣，反之亦然。兩國人民並肩合作，能強化新興科技，像是AI、量子電腦等技術的發展，使我們更加繁榮，並解決許多社會問題。

麥考爾提到，美國將軍麥克阿瑟曾將台灣形容為「永不沉沒的航空母艦」，描述這座島嶼的巨大戰略意義和價值，而台灣人民打造出來的價值更是彌足珍貴。這是民主和科技的奇蹟。

麥考爾表示，美國未來也會持續確保沒有人試圖破壞和平現狀，抑止台灣的蓬勃發展。美國永遠是台灣可信賴的盟友，將持續支持台灣；任何脅迫或恐嚇都不會減緩或阻止美國國會對台灣的例行訪問。

麥考爾指出，台灣一次又一次展現其韌性，抵抗中國共產黨的威脅，台灣作為希望與民主的燈塔激勵著全世界。他期待雙方有美好的未來，齊心協力維持區域的和平與繁榮。

訪賓一行包括聯邦眾議員潘尼達、眾院外交委員會印太小組主席金映玉、眾議員胡樂涵、威爾森、巴爾等，由台外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅陪同，前到台總統府晉見賴清德，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。