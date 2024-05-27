連續8年吃WHA閉門羹 邱泰源：仍感謝2友邦相助

台灣連續8年被WHA拒絕。台衛福部長邱泰源與台灣媒體舉行連線記者會時表示，很遺憾「讓台灣以觀察員身分與會」的議案，但最終並未被排入議程。(記者鄒尚謙／攝影)

第77屆世界衛生大會（WHA ）今於瑞士日內瓦舉行，不過台灣世衛 行動團出發前都尚未收到邀請函。台衛福部長邱泰源今晚與台灣媒體舉行連線記者會時表示，雖然貝里斯、聖文森2友邦國愛WHA大會上午的閉門會議中提出「讓台灣以觀察員身分與會」，但最終並未被排入議程。等同於台灣與會的提案連續8年被WHA拒絕。

邱泰源率領世衛行動團赴日內瓦，今舉行國際記者會時，被問及台灣爭取加入WHO 、WHA，會使用什麼名稱參加？邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。而健康是基本人權，台灣有信心將最好的醫療、防疫、公衛分享給世界各地，會持續朝這方向努力，不論中國是否有政治力影響。

今晚台灣時間9時40分邱泰源在日內瓦與台灣媒體舉行連線記者會。邱泰源表示，WHA今日上午的總務委員會閉門會議中，友邦向大會提出，「邀請台灣以觀察員身分」參與WHA的討論納入議程。

「很遺憾今年度仍然沒有列入議程。」邱泰源說，相當誠懇感謝友邦在WHA的協助，包括貝里斯、聖文森2個國家，也感謝理念相近的重要人士、國際醫藥團體的各種具體行動，健康是基本人權，不應該因種族、政治、宗教等因素而有所不同的對待。