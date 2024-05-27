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麥考爾：美國大選結果不會影響對台支持

記者陳熙文／台北即時報導
美國總統大選將於年底舉行，外界憂心美國對台態度可能轉向。對此，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，不管大選結果如何，他都不認為美國對台的支持會有所改變。（圖／台外交部提供）
美國總統大選將於年底舉行，外界憂心美國對台態度可能轉向。對此，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，不管大選結果如何，他都不認為美國對台的支持會有所改變。（圖／台外交部提供）

美國總統大選將於年底舉行，外界憂心美國對台態度可能轉向。對此，眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，不管大選結果如何，他都不認為美國對台的支持會有所改變。

麥考爾受議長強生（Mike Johnson）指派，在台灣新任總統副總統宣誓就職後，率領跨黨派重量級議員慶賀團來台，於26日晚間抵達台灣，訪團成員包括民主黨籍眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）、眾院外交委員會印太小組主席、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）、民主黨籍眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan）、共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）及眾院「國會台灣連線」（CTC）共同主席、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr），預計訪問台灣5日。

麥考爾訪問團今中午在接受外交部長林佳龍宴請之前，短暫接受媒體訪問，被問及美國大選有沒有可能影響美國對台支持？麥考爾先是稱讚賴清德總統非常了解台美關係的重要性，並強調美國會堅定的與台灣站在一起。

他表示，不管美國總統大選，最後是哪一位候選人贏得選舉，他都不認為，美國對台的支持會有任何改變，尤其美國現任總統拜登近期才表達對台灣防衛的支持，而他與前國務卿龐培歐在前總統川普主政期間多有合作，其中就包括對台的支持。麥考爾強調，大選的結果不會影響美國人民的決心和支持。

眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）表示，美國對台灣維持穩定現狀及和平態勢的立場無需置疑，美方會落實支援嚇阻實力，從經濟上、外交上、軍事上支持台灣，這次訪台不僅是祝賀賴總統就職，更是不分黨派一起為民主勝利喝采。

眾議員 美國總統大選 眾院

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