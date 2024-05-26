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新竹社區火災 濃煙灌入電梯 韓籍住戶曝求生經過：好像演電影

記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，26日晚間10點55分發生火警意外。(取自LINE社群新竹大小事)
新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，26日晚間10點55分發生火警意外。(取自LINE社群新竹大小事)

新竹市東區當地時間26日晚間發生住宅大樓火警造成兩名消防殉職，一名女網友發文表示，當下丈夫公司的職員也一度受困在電梯內，濃煙甚至瀰漫整個電梯，所幸這名員工成功對外發出求救訊息，成為第一名被順利救出的傷員。

該名女網友在臉書發文表示，老公公司的南韓職員26日晚間11時48分傳來訊息，指社區發生火災被困在電梯裡，樓層位置在14樓到15樓之間。該名職員用力掰開電梯一條縫，取得訊號後對外發出求救，但濃煙同時瞬間瀰漫整個電梯內部，只能趕緊再關閉電梯門。

女網友晚間11時51分報案，消防局5分鐘後回電確認詳細訊息；27日凌晨0時08分，消防、警察與救護人員已全部抵達火災現場。她說和老公在家坐立不安，於是也開車衝去了現場。

女網友表示，消防員0時30分救出第一名傷員送往馬偕醫院急救，第一名傷員就是老公公司的韓國職員，因為她們報警時說明確切位置，才得以準確找到被困電梯，傷員也很順利地第一時間被救出，不過因為受困時吸入大量一氧化碳，已呈現昏迷症狀。

女網友指出，老公是公司社長，會韓語也會中文，當他們抵達現場並表示是報警人，同時也可以翻譯溝通時，警察、消防和醫護人員都迅速放行讓他們通過，救護人員也要求她老公一同搭乘救護車到醫院，現場充滿大量消防車、救護車，過程相當驚險，讓她直呼真是「驚心動魄的一晚！感覺像演電影一樣！」

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