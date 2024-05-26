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新竹「最有錢里」1社區火警 2消防員殉職、還有百人困家中

記者吳傑沐、黃羿馨、張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，26日晚間發生火警意外。(取自LINE社群新竹大小事)
新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，26日晚間發生火警意外。(取自LINE社群新竹大小事)

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，於台北時間26日晚間10時55分發生火警意外，該社區為28樓住宅大樓，所在區域為竹科新貴聚集地，屬於大新竹地區最精華的區塊之一，所在的關新里屢次蟬聯全台所得中位數冠軍。詳細起火原因仍在調查中，但已傳出有兩名消防員殉職，該大樓目前斷電，且仍有百戶居民被圍困家中，不知外界情況。

新竹市消防局截至27日早上8點已救出60多人，還有40人在頂樓待救，有脫困住戶驚恐表示室內全是煙，在陽台躲一夜。

新竹市消防局指出，26日晚間10時55分接獲民眾報案慈雲路晴空匯社區大樓發生火警意外，立即派遣埔頂、三民、光復及金山車組、二大隊及竹光、明湖水庫車以及雲梯車出勤。

新竹市26日晚間發生大樓火警，兩名消防員殉職。(圖／新竹市消防局提供)
新竹市26日晚間發生大樓火警，兩名消防員殉職。(圖／新竹市消防局提供)

警消人員趕抵後，發現是D棟大樓地下一樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布兩水線撲滅火勢，但由於濃煙不斷竄出，警消人員立即從安全梯疏散約20人。

警消人員26日晚間趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即...
警消人員26日晚間趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布2水線撲滅火勢。(取自LINE社群新竹大小事)

據了解，該大樓位於鄰近竹科的關埔重劃區，總戶數為594戶，屋齡9年，總樓高28樓，根據實價登錄網站指出，該大樓歷史最高價每坪要價63.18萬元台幣（約1.9萬美元），也因周圍生活機能成熟，學區完善，屬於整個大新竹地區最精華的區塊之一，許多高收入的竹科新貴定居於此。

竹市東區大樓火警27日上午仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)
竹市東區大樓火警27日上午仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市消防局表示，火勢於11時35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，李員及周員11時50分再進入現場執行人命搜索任務。不料，凌晨0時15分收到求救訊號，立即派員入室搜索，於0時55分於二樓至三樓梯間發現李員與周員兩人倒臥，搶救人員立即給予兩人施予CPR急救，並於1時10分救出後送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救，惟不幸於1時46分、1時55分分別宣告急救無效。

新竹市消防局指出，殉職同仁為警專22期39歲的消防員李詠真，年資19年；以及警專27期34歲的周立鑫，年資14年。

直到27日還有百名住戶仍在大樓內，有消防員帶著年輕媽媽與兩名年幼孩子往一樓疏散，孩子手指被濃煙燻得焦黑。該名年輕媽媽表示，屋內裝潢全毀，而且煙霧很大，「室內全都是濃煙」，自己跟家人住在13樓，整晚都待在陽台等候救援。

竹市東區大樓火警27日仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)
竹市東區大樓火警27日仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市消防局目前派出雲梯車與民間支援的大吊車，在現場疏散民眾，據了解，無法從逃生梯疏散住戶的原因，是因為現在D棟的管道間都還是濃煙無法排出。截止27日早上8時已經救出66人，住戶多是頭暈，沒有特別症狀，其他住戶仍在大樓內，但是相對安全，如果有身體不適者，將請消防員從雲梯車上救援下來。

竹市東區大樓火警27日仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)
竹市東區大樓火警27日仍有濃煙，住戶陸續疏散脫困。(記者黃羿馨／攝影)

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