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賴清德盼體諒表態藝人 學者：溫暖回應具總統高度

中央社台北26日電
賴清德總統到台南以黨主席身分參與黨職選舉投票，與支持者握手寒暄。(記者劉學聖／攝影)
賴清德總統到台南以黨主席身分參與黨職選舉投票，與支持者握手寒暄。(記者劉學聖／攝影)

台總統賴清德今天針對台灣藝人在中國被迫表態指出，講什麼是一回事，重要的是他們內心想法，盼大家體諒。學者今天說，賴清德以一個溫暖的方式包裝這件事，他相當肯定賴清德以總統的高度發表這樣的談話。

賴清德5月20日上任後，許多台灣藝人做出政治表態。五月天24日晚間在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」。

賴清德今天接受媒體聯訪表示，台灣文化工作者在中國被迫表態，講什麼是一回事，重要的是他們內心想法，盼大家體諒。

對此，東吳大學政治學系助理教授陳方隅受訪時表示，賴清德釋出非常大的善意，並以一個溫暖方式包裝這件事；面對中共強迫台灣接受統一與一中原則，賴清德以柔性方式回應，也是一種試探，不可能整天都扮黑臉，是一種回應策略，以總統高度發表這樣的談話，他給予肯定。

他指出，藝人被迫表態，源頭就是中共的恐嚇，而中共長期以來一貫手法，就是逼迫不只是台灣、甚至是全世界的私人企業、商業公司等都必須表態，因此這件事要譴責的對象非常清楚，就是中國。

對於有人恐不贊同賴清德的體諒說法，陳方隅表示，民主社會本來就是容納多元聲音，賴清德呼籲國人諒解，每個人心中也有各自判斷，而藝人在選擇去中國時、也自己做出選擇；民眾都可自行判斷是否繼續支持藝人，會有人不贊同賴清德說法、也是正常狀況。

陳方隅指出，他自己也是五月天的歌迷，路透在大選前就已報導，中共施壓台灣最受歡迎的團體表態，五月天就是其中一個，而五月天最後在選前沒有表態，現在才表態的背後，其實是有很多複雜的因素在拉鋸。

他表示，中共的現實就是如此，台灣面對統戰應該要有相對應的具體措施，無論是政策或論述，可讓民眾更了解中共統戰的本質，以因應未來可能還會發生的事情。

至於馬英九基金會執行長蕭旭岑說「自稱我們中國人有何不對」。陳方隅指出，認同自己是中國人、中華民族，必須是在沒有脅迫的狀況下說出來，賴清德的談話是針對「被迫講」的情況下，要理解、要體諒，五月天是被迫講的。

賴清德 中共 馬英九

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