華視、公視前董事長趙雅麗病逝 6月15日舉辦告別式

華視、公視前董事長兼作家趙雅麗罹患胰臟癌病逝。圖／摘自臉書

華視、公視前董事長兼作家趙雅麗21日與世長辭，家屬在臉書 貼出訃聞，透露趙雅麗去年11月起便和胰臟癌對抗，努力抗戰到最後一刻，「最後終於沒有病痛得以自由自在的翱翔，實現媽媽一直以來都想環遊世界的心願。此時此刻，請至親好友們千萬不要為媽媽流淚，媽媽最後的心願，就是希望大家都能身體健康幸福快樂圓滿、勇敢成為自己並活出自己。」

趙雅麗是美國俄亥俄州 立大學大眾傳播學博士，曾任國立高雄師範大學擔任英語系專任講師、淡江大學教授兼任文學院長，2011年4月24日，公視董事會通過趙雅麗5月1日出任公視及華視董事長。2012年1月19日，華視召開之第二十屆第十六次董事會議，通過由趙雅麗董事長兼任總經理。她日前離世，家屬在臉書貼出訃聞，趙雅麗的告別式將在6月15日舉行，家屬也懇辭奠儀。

以下為臉書全文 ：

各位至親好友們，

我們的摯愛雅麗已經於5月21日離世了。

媽媽這一世幸福快樂圓滿，

是爸爸最體貼的太太、乃勻與大傳最棒的媽媽、

學生們最親愛的雅麗老師，也是親戚朋友們眼中最溫暖的雅麗。

因為一直以來有各位至親好友的照顧跟關愛，

豐富照耀了雅麗的生命。

媽媽總說這一生她有多麼的幸福，

受到這麼多人的愛與照顧才得以擁有並實踐自己想要的一切。

謝謝大家在媽媽生前對她的照顧和關愛。

媽媽自去年11月起即一直與胰臟癌對抗，

一生都勇敢堅強努力抗戰到最終一刻，

最後終於沒有病痛得以自由自在的翱翔，

實現媽媽一直以來都想環遊世界的心願。

此時此刻，請至親好友們千萬不要為媽媽流淚，

媽媽最後的心願就是希望大家都能身體健康幸福快樂圓滿、勇敢成為自己並活出自己，

誠摯的邀請至親好友們來送雅麗最後一程，

一起開心快樂的送上我們最誠摯的愛與祝福讓媽媽無罣礙的放心遠行。