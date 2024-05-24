親綠民調5成7支持藐視國會罪 游盈隆：綠輸表決也輸民意

立院近日審議國會改革法案，衝突不斷。(記者陳正興／攝影)

台灣民意基金會昨(25)天公布最新民調 指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，5成7贊成立法，2成9不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在野黨極力推動的「藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，從另一個角度看，「藐視國會罪」立法，民進黨 不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。

「藐視國會罪」具體內容是指，「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。」請問您贊不贊成？ 由國民黨 團率先提出，民進黨團則反對立法。

民調結果顯示，結果發現：27%非常贊成立法，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。