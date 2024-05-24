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公民排班、捍衛民主 台灣民團號召28日再上街頭

中央社台北25日電
台灣國會職權修法審查牛步，立法院會24日再度挑燈夜戰，晚間下班、下課後場外集會群眾繼續增加，立院周邊的中山南路上也滿是關注人潮。中央社
台灣國會職權修法審查牛步，立法院會24日再度挑燈夜戰，晚間下班、下課後場外集會群眾繼續增加，立院周邊的中山南路上也滿是關注人潮。中央社

台灣民間團體24日號召民眾抗議立法院修法擴權，約10萬民眾走上街頭包圍立院，晚間12時平和落幕，民眾陸續散場，並相約28日再上街頭，公民排班、捍衛民主。

主辦單位之一、經濟民主連合召集人賴中強約在24日晚間10時45分報告立院現況，尚有18個條文未審，表示至少還要4個半小時才能結束，「今天審不完」。

賴中強向現場民眾表示，21、24日兩天都未讓藍白立委稱心如意，「這是台灣公民運動的成功」，他希望民眾28日當天繼續前來守護民主，繼續「公民排班，守衛台灣的民主」。

賴中強說，萬一相關法案真的三讀通過，後續還有6個方案因應，包括行政院覆議、聲請釋憲、公民複決、罷免濫權立委、強化國會監督以及強化民主防衛，屆時要邀請偉大的台灣人民一起來參與。

由於24日適逢週五，下班、下課的民眾及學生在晚間陸續到場，且愈晚人愈多，主辦單位為避免人潮退場不易，提前向民眾宣布散場方式，指示位於中山南路、忠孝東路等路段民眾，先行離開，留在青島東路的民眾，則陪同尚在立院內的立委到最後一刻，過程溫馨平和。

到了晚間11時27分，立法院長韓國瑜宣布休息散會，民進黨立委也在散會後前往立院天橋上向群眾致意，現場民眾熱情高喊「台灣加油」。

罷免 韓國瑜 民進黨

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