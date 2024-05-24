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中國環台軍演 外媒直擊台灣社會馬照跑舞照跳

中央社金門／高雄24日綜合外電報導
中國東部戰區連兩天在台灣周邊舉行「聯合利劍-2024A」演習，金門一早還是有不少觀光客到訪。記者蔡家蓁／攝影
中國東部戰區連兩天在台灣周邊舉行「聯合利劍-2024A」演習，金門一早還是有不少觀光客到訪。記者蔡家蓁／攝影

在中國進行環台軍演之際，外媒報導，台灣本島及外島民眾沒有明顯擔憂跡象，生活一切如常。數十年來，台灣人對於中國威脅早就習以為常。

法新社報導，具歷史意義的金門是台灣統轄島嶼之一，其周邊也在這次中國軍演範圍內。

昨晚冒雨出海、徹夜捕魚的32歲漁民陳建州（Chen Chien-chou，譯音）表示，金門周邊「一切如常」。

他說：「（演習）沒有造成實際上的影響，對民眾而言沒有什麼兩樣。」他說這話時，港口工人正將數十尾小鯊魚裝箱，準備送到巿場去。

「他們針對主島，而不是早就跟他們互動密切的外島。」

被北京說成「危險分裂分子」的台灣新總統賴清德宣誓就職數日後，中國就展開這項代號「聯合利劍—2024A」的為期兩天軍演。

對現年40歲、在金門一處歷史性宅邸外開民宿的吳為國（Wu Wei-kuo，譯音）而言，中國升高恫嚇意味著，金門居民仍「不會放在心上」。

他說：「我不能為了自己掌控不了的事，把生活擱在一旁。」

路透報導，擁有2300萬人口的台灣生活一切如常，民眾沒有明顯擔憂的跡象，數十年來，台灣人對中國威脅早就習以為常。

台灣主要海軍基地所在的高雄市，一位輪胎修理店老闆陳先生表示，中國軍演「並沒有真正影響我們的日常生活，我們依然必須工作賺錢」。

66歲的他說道：「從小看到大，這代表我們已經習慣（中國的）威脅。」中國軍演是「某種恫嚇策略」，也是北京當局向台灣新領導人「展示軍力」。

陳先生還說：「他們講了很多遍，但沒有任何實際行動。如果他們想奪取台灣，他們早就這麼做了。」

不過也有民眾對中國軍演感到「相當擔心」。

36歲高雄居民、從事保險業的廖小姐指出：「假設今天有一些軍事（戰爭）行動，我想自己會是第一位舉白旗投降的人。」

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