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賴清德：台灣軍隊全程掌握解放軍動態 大家可以安心

中央社台北24日電
台灣總統賴清德（前中）23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。中央社
台灣總統賴清德（前中）23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。中央社

中國對台軍演，總統賴清德今天表示，他上午與國防部長顧立雄進行視訊會議，了解國軍應處措施，他和國軍都全程掌握解放軍動態，也有立即且適切的應處，確保國家與民眾安全無虞，全民可以安心。

中國解放軍23日宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

賴清德今天透過臉書發文表示，他上午與國防部長顧立雄進行視訊會議，聽取顧立雄、參謀總長梅家樹和國軍聯合作戰指揮中心的即時簡報，了解國軍針對中國軍演的應處措施，他也感謝顧立雄、梅家樹和全體國軍的辛勞。

賴清德說，確保台海的安全穩定、守護台灣的自由民主，是一貫的國防目標；他和國軍都全程掌握解放軍動態，也有立即且適切的應處，確保國家與民眾安全無虞，全民可以安心。

賴清德表示，國軍不分晝夜，都在第一線守護國家安全，他要請民眾全力支持國軍；大家團結合作與一致對外，就是對國軍最大的支持。他也要請國軍和他一起，持續為保家衛國、守護區域的和平、穩定與繁榮而努力。

賴清德 解放軍 國防部

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