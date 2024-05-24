台國會職權修法 賴清德：人民基本權利不能任意侵犯

台灣總統賴清德。中央社

台立法院會昨天續審國會職權相關修法，經二讀表決，增訂聽證權的行使規範。總統賴清德 今天凌晨表示，從白天到深夜，立院外數以萬計的民眾朋友，再次展現公民社會力量；國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯。

各界關注藍白提國會職權相關修法進度，立法院會至24日晚間，歷經3天3夜的表決大戰，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票 、被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文，其餘條文28日續戰。

賴清德今天凌晨透過臉書發文表示，立法院24日續審國會職權修法，從白天到深夜，立法院外數以萬計的民眾朋友，再次展現公民社會的力量；除了在立法院外守候的人潮，全台各地也有許多公民集結，站出來發聲。

他指出，大家都有同樣的信念：「立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論。

賴清德說，大家也都相信，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯。

他表示，公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值。國會應該重視這些聲音，盡速恢復正常運作，讓國家能夠繼續向前進。台灣面對的威脅，從來都不是來自於內部，只有團結、團結、再團結，才能克服一切難關。

賴清德說，美國、日本、澳洲 、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛等8國駐台機構，24日發布聯合聲明，力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。世界肯定台灣，「我們更有責任，讓台灣穩健向前，與世界同行。」

賴清德表示，他要感謝24日站出來的每一位朋友，感謝民進黨立委和黨團人員的辛勞，大家共同捍衛台灣的民主價值。「接下來，我們繼續攜手一起、團結一心，在每一場挑戰中，繼續為民主發聲，努力不懈，一起守護台灣」。