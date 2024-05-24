台立院外湧入8萬人 高喊：沒有討論不是民主

立法院會今天天繼續審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審，外頭人數眾多，晚間六時已從青島東路與濟南路漫延到中山南路。記者葉信菉／攝影

立法院會今天挑燈夜戰審查國會改革法案，公民團體持續在立法院外抗議黑箱，主辦單位晚間8點宣布，現場已經湧入超過8萬人，不斷高喊沒有討論不是民主。經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，公民會持續在立院外抗議，揭露國眾兩黨的惡行，無論法案是否在今天完成三讀，公民都會持續捍衛台灣民主。如果立法院28日續審法案，公民將再次集結。

公民團體晚間指出，這一次審查的法案，召委均以委員會全案保留的方式，讓委員會審查徒具形式，真正的民主討論無法在委員會開啟。這種不負責任的召委，應該將相關統計資料公諸國人。

賴中強表示，國民黨 不只運用國會多數暴力強力通過法案，而且完全杯葛民進黨 的提案。其中，包括立委沈伯洋所提出的要求立委赴中國須納入管制，並申報與中國黨政軍往來狀況的兩岸人民關係條例。賴中強質疑，到底傅崐萁跟王滬寧見面談了什麼？為什麼傅崐萁回台灣就要快速通過這些法案。呼籲全體國人以及賴政府，共同強化台灣的民主防衛體制。

賴中強提醒，中國長期以經濟作為武器，實施脅迫策略，甚至朝向架空台灣民選中央政府的方向發展，呼籲全體國人以及賴政府應有所因應，全面提升台灣民主制度的韌性和穩定性。

賴中強強調，公民行動不會停止，無論法案是否在今天完成三讀，公民都會持續捍衛台灣民主。如果立院28日續審法案，公民將再次集結。