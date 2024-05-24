綠營杯葛國會改革 藍白拖、藍白黑氣球道具全出籠

立法院會今天繼續審查國會改革法案，民進黨黨團立委晚上在議場內施放藍、白、黑三色氣球，並高喊「反黑箱、反擴權、退回重審」表達抗議。記者余承翰／攝影

立法院院會今天繼續審理國會改革法案，藍白和綠營持續交戰，綠營繼17日「武攻」後，21日繼續杯葛，今天早中晚三時段，祭出藍白拖鞋、百合花、「藍白黑」三色汽球等「道具」，高喊「反黑箱、反擴權」口號，和立法院外民眾相呼應。

這是立法院第三次審理國會改革法案，繼17日發生民進黨 立委鍾佳濱「擒撲」重摔國民黨 立委陳菁徽、民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來文件、民進黨立委沈伯洋攻佔主席台被當「人肉獻祭」倒頭栽落地致腦震盪；21日綠營在賴清德總統就職次日，杯葛手段顯得較為溫和。

今天綠營議事攻防再添柴火，早上、中午、晚上都準備了不同「節目」。今天7時綠委們身穿白衣或黑衣進議場，象徵哀弔「台灣民主已死」，下午全換上黑色「隊服」，象徵反黑箱，並準備了藍白拖鞋高舉吶喊口號、高舉藍白拖鞋投票、拍手。

此外，下午綠委休息後二次進場時，手拿百合花入場，象徵1990年的野百合運動精神。不過下午民進黨立委林俊憲發言時，和台下的國民黨立委傅崐萁起口角，林嗆傅炒股、現場綠委說「傅崐萁說要把你幹掉啦」，引發林俊憲、傅崐萁台上台下互嗆，現場一度緊張。

今晚5時許立法院長韓國瑜喊休息，晚上7時民進黨立委在議場前集合入場，每人手上拿著一束「藍白黑」三色氣球 ，象徵「藍白黑箱」，高舉入場，在高喊「反黑箱、反擴權、退回審查」等口號後，施放手中的氣球，頓時議場空中氣球滿天飛，形成難得的特別景象。