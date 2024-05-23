中國對台軍演 國民黨團：對岸應克制軍事行動

中國宣布台海周邊軍演。圖為中國解放軍新一代隱形艦載機「殲-35」。圖／取自中國空軍世界微博

針對中國今日開始在金門縣及台海周圍展開為期2天軍事演習，國民黨 團呼籲對岸應克制軍事行動，這對台灣人民無論在情感上、心理上都是無法接受的破壞區域和平行為。

國民黨團表示，堅定支持、肯定保家衛國的國軍弟兄；同時，國民黨團不接受國會改革法案的修正工作受到任何外力的影響，更拒絕任何謠言、抹紅，試圖把監督正義的國會改革造謠成所謂裡應外合，嚴正駁斥這樣低級的造謠。

國民黨團強調，國會改革法案，就是確保立法院的監督力道，也落實社會的監督正義。立法院不能再像過去，淪為行政院立法局，立法院必須發揮功能，徹查過去八年民進黨 政府官商勾結、以公養私的弊端，超思雞蛋、高端疫苗 等公案，人民都期待，清除過去八年藏污納垢下的積弊腐敗。

國民黨團指出，要求執政的賴政府對外負起溝通之責，以溝通來化解兩岸敵意螺旋的上升，對內要正視台灣主流民意支持監督政府的決心，操作人民恐懼、持續杯葛議事並不能轉移過去施政的弊病，並且敬告民進黨團，明日如再有任何暴力衝突，發起者要負完全責任。

國民黨團再次強調，國會改革是三黨共識，不因外力威脅動搖推動法案的決心；政治操作也不會影響法案推動的進度；為民監督，絕對會堅持到底。