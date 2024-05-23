我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

中國對台軍演 國民黨團：對岸應克制軍事行動

記者屈彥辰／台北即時報導
中國宣布台海周邊軍演。圖為中國解放軍新一代隱形艦載機「殲-35」。圖／取自中國空軍世界微博
中國宣布台海周邊軍演。圖為中國解放軍新一代隱形艦載機「殲-35」。圖／取自中國空軍世界微博

針對中國今日開始在金門縣及台海周圍展開為期2天軍事演習，國民黨團呼籲對岸應克制軍事行動，這對台灣人民無論在情感上、心理上都是無法接受的破壞區域和平行為。

國民黨團表示，堅定支持、肯定保家衛國的國軍弟兄；同時，國民黨團不接受國會改革法案的修正工作受到任何外力的影響，更拒絕任何謠言、抹紅，試圖把監督正義的國會改革造謠成所謂裡應外合，嚴正駁斥這樣低級的造謠。

國民黨團強調，國會改革法案，就是確保立法院的監督力道，也落實社會的監督正義。立法院不能再像過去，淪為行政院立法局，立法院必須發揮功能，徹查過去八年民進黨政府官商勾結、以公養私的弊端，超思雞蛋、高端疫苗等公案，人民都期待，清除過去八年藏污納垢下的積弊腐敗。

國民黨團指出，要求執政的賴政府對外負起溝通之責，以溝通來化解兩岸敵意螺旋的上升，對內要正視台灣主流民意支持監督政府的決心，操作人民恐懼、持續杯葛議事並不能轉移過去施政的弊病，並且敬告民進黨團，明日如再有任何暴力衝突，發起者要負完全責任。

國民黨團再次強調，國會改革是三黨共識，不因外力威脅動搖推動法案的決心；政治操作也不會影響法案推動的進度；為民監督，絕對會堅持到底。

國民黨 民進黨 高端疫苗

上一則

中國今晨對台軍演 新總統賴清德視察海陸部隊

延伸閱讀

中國今晨對台軍演 新總統賴清德視察海陸部隊

中國今晨對台軍演 新總統賴清德視察海陸部隊
台國防部最新數據 中國軍演49架次飛機 35架次越線

台國防部最新數據 中國軍演49架次飛機 35架次越線
台Google熱搜第一非中共軍演 更關注「星野源偷吃八卦」

台Google熱搜第一非中共軍演 更關注「星野源偷吃八卦」
眾院通過加密貨幣法案 但參院過關機會渺茫

眾院通過加密貨幣法案 但參院過關機會渺茫

熱門新聞

台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣