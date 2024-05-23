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解放軍艦廣播警告台淮陽艦「你們不要為台獨賣命」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國解放軍艦23日下午廣播警告國軍淮陽艦要求不要為台獨賣命。（圖／截自央視新聞聯播）
中國解放軍艦23日下午廣播警告國軍淮陽艦要求不要為台獨賣命。（圖／截自央視新聞聯播）

解放軍在23日對台澎金馬發動軍演，作為對台灣賴清德總統就職演說的回應，而晚間則有官媒播出一段畫面顯示，解放軍艦的官兵喊話台國軍淮陽艦，要求「你們不要為台獨賣命」，警告如果執迷不悟「將採取懲戒措施」。

央視新聞聯播23日晚揭露今日解放軍對台軍演的內容，在解說下午東部戰區持續位於台灣島周邊海空域開展「對海突擊、防空、反潛、模擬打擊」等科目訓練時，播報一段影片。

解放艦官兵廣播喊話台淮陽艦巡防艦指出，「中國台灣九三七艦，這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉，台獨分裂是對台海和平最大的破壞，你們不要為台獨賣命，以武拒統只有死路一條，如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施，堅決維護台海安全，九三七艦是否明白？」

此外，央視新聞提到，在台灣南部海空域，驅護艦編隊和反潛巡邏機組網建鏈，艦載反潛直升機同步升空，各艦機密切配合，綜合運用布放拖曳聲投放浮標等方式，對「敵潛艇」可能活動區域進行全面清掃，並依令對「水下目標」進行模擬攻擊。

解放軍空軍部分，則是出動數十架次戰機成體系實施環台島戰巡、繞外島巡航。各型戰機依託聯合情報支撐，靈活採取各類戰術動作抵近台島周邊戰巡，多機型編組「掛載實彈」飛赴預定空域，建立多個打擊陣位，協同驅護艦導彈快艇模擬打擊「敵高價值軍事目標和偵巡艦機」。

一位解放軍空軍表示，「只要一聲令下，我們隨時升空作戰，堅決完成黨和人民賦予的使命任務」。

此外，福建海警23日也組織艦艇編隊位於烏坵、東引附近海域開展綜合執法演練，指令下達後，福建海警高登艦編隊、梅州艦編隊快速向預定海域機動集結，按照計畫部署，「首次同步進入烏坵嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練」。報導提到，兩島「緊接祖國大陸，地理位置十分重要」。下一步將「持續加強有關海域執法巡查」，時刻保持高度戒備狀態，「隨時準備應對一切突發情況」。

解放軍 快艇 賴清德

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